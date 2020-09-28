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Aktüel Bulgaristan'da 2 sığınmacının değerli eşyalarını polisin aldığı iddiası
Aktüel

Bulgaristan'da 2 sığınmacının değerli eşyalarını polisin aldığı iddiası

Yeniakit Publisher
2020-09-28 16:09:47 -
Bulgaristan'da 2 sığınmacının değerli eşyalarını polisin aldığı iddiası

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yakalanan 2 sığınmacı, Bulgar polisi tarafından değerli eşyaları ve paraları alındıktan sonra Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü.

Jandarma ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yaptıkları kontrollerde, Afganistan uyruklu 2 sığınmacıyı yakaladı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen sığınmacılar, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Sığınmacılar, ifadelerinde, sınır tellerini geçtikten sonra Bulgaristan'da polis tarafından yakalandıklarını, değerli eşyaları ve paraları alındıktan sonra Türkiye tarafına bırakıldıklarını ileri sürdü.

İşlemlerin ardından sığınmacılar, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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