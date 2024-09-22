Bulgaristan’a 114 milyon dolarlık Javelin Füzesi onayı verildi! Son durumu ABD medyası böyle duyurdu!

ABD Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan’a 114 milyon dolar bedel ile FGM-148F Tanksavar Füzesi tedarik edilmesine yeşil ışık yaktı.

Edinilen bilgiye göre söz konusu onay, 114 milyon dolar azami bedel ile 218 adet Javelin Tanksavar Füzesi, 107 adet Javelin Düşük Ağırlıklı Komuta/Fırlatma Ünitesi, eğitim faaliyetleri, teknik destek ve lojistik hizmetlerin tedarikini kapsıyor.

Tedarik kapsamında ana yüklenici ise Lockheed Martin ile RTX (Raytheon) iştiraki Javelin Joint Venture olarak belirlendi.

FGM-148F Javelin Tanksavar Füzesi

Javelin füzesi, at-unut yeteneğine sahip görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlıklı bir füze sistemidir. Birincil olarak piyadeler tarafından tankları, zırhlı araçları ve diğer kara hedeflerini yok etmek için kullanılan Javelin, muharebe alanındaki çok yönlülüğü sebebiyle uluslararası anlamda oldukça popüler bir sistemdir.

Füze; 1.1 metre uzunluğunda ve 127 milimetre çapındadır. Tamamen monte edilmiş bir Javelin füzesi ve lançerinin yaklaşık ağırlığı 22.3 kilogramdır. Kompakt boyutu ve nispeten düşük ağırlığı sayesinde Javelin, tek bir piyade tarafından rahatlıkla ateşlenebilmektedir.

800 milimetreye kadar zırh delme yeteneği ve 2.5 kilometre etkili menziliyle birlikte Javelin, aktif olarak Avustralya, Bahreyn, Çekya, Estonya, Fransa, Gürcistan, Ukrayna, Hindistan, İrlanda, İsrail, Ürdün, Litvanya, Yeni Zelanda, Norveç, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Tayvan, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık ve ABD tarafından kullanılmaktadır.

Türkiye’de de Roketsan, Javelin ile aynı sınıfta bulunan KARAOK Tanksavar Füzesi’nin üretimine halihazırda devam etmektedir. (savunmasanayist)