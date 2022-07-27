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Gündem Bulgaristan vatandaşları için vize muafiyeti kararı Resmi Gazete'de
Gündem

Bulgaristan vatandaşları için vize muafiyeti kararı Resmi Gazete'de

Bulgaristan vatandaşlarına Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti uygulanacak.

Yeniakit Publisher
2022-07-27 12:26:00 -
Bulgaristan vatandaşları için vize muafiyeti kararı Resmi Gazete'de

Bulgaristan Cumhuriyeti'nin kimlik kartı hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanmasına, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18. maddesi gereğince karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

 

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