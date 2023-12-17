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Ekonomi Bulgaristan ülkesi o içecek üreticileri ile ihracat için Türkiye'nin kapısını araladı, teklif yaptı
Ekonomi

Bulgaristan ülkesi o içecek üreticileri ile ihracat için Türkiye'nin kapısını araladı, teklif yaptı

Yeniakit Publisher
2023-12-17 00:39:00 - 2023-12-17 01:08:04
Bulgaristan ülkesi o içecek üreticileri ile ihracat için Türkiye'nin kapısını araladı, teklif yaptı

Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 2’nci Balkan Ülkesi olarak kayıtlara geçen Bulgaristan'dan inanılmaz çılgın bir teklif geldi. bugün Türk içecek üreticilerine bir ithalat talebi geldi.

Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 2’nci Balkan Ülkesi olarak kayıtlara geçen Bulgaristan’dan bugün Türk içecek üreticilerine bir ithalat talebi geldi.

İhracatta rekor üstüne rekor kıran Türkiye dış satımdaki yüksek performansını Balkan coğrafyasında sürdürmeye devam ediyorken, Türkiye komşusu Bulgaristan'la da ilişkilerini güçlendirerek iki ülke arasındaki ticaretin ivme kazanmasını sağlıyor.

Bugün ise Türkiye’nin 2022 yılında rekor seviyede ihracat gerçekleştirdiği Bulgaristan’dan Türk içecek üreticilerine bir ihracat fırsatı geldi. Bu kapsamda her gün sayısız ilanı kullanıcılarına sunan TurkishExporter’a ilan bırakan Bulgar ithalatçı, Türkiye’den meyve suyu, limonata ve aloe vere içeceği gibi ürünler satın alacağını belirtti.

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