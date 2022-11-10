  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD ara seçimlerinde 82 Müslüman aday sandıktan zaferle çıktı!
Dünya

ABD ara seçimlerinde 82 Müslüman aday sandıktan zaferle çıktı!

ABD'de yapılan 8 Kasım ara seçimlerinde ulusal ve eyalet düzeyinde 82 Müslüman kökenli aday rakiplerini geride bırakarak sandıktan zaferle çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-11-10 20:55:00 - 2022-11-10 20:58:03
ABD ara seçimlerinde 82 Müslüman aday sandıktan zaferle çıktı!

BD'de Jetpack Kaynak Merkezi ve Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) tarafından derlenen verilere göre, 82 Amerikalı Müslüman aday, federal ve eyalet düzeyinde değişik pozisyonlara seçildi.

Bu rakamın ülke tarihinde en büyük sayıyı oluşturduğu, bundan önceki rekorun 71 seçilmiş Müslüman aday ile 2020’de kayıtlara geçtiğine dikkati çekildi.

Kongre seçimlerinde Minnesota’dan Ilhan Omar, Michigan’dan Rashida Tlaib ve Indiana’dan Andre Carson Demokrat partiden tekrar seçilerek meclisteki koltuklarını korudu.

21 MÜSLÜMAN KÖKENLİ YENİDEN KAZANDI

Aynı şekilde eski Temsilciler Meclisi’nin ilk Müslüman kökenli milletvekillerinden Keith Ellison, 2019’dan bu yana yürüttüğü Minnesota Başsavcılığı görevi için tekrar seçmenin onayını aldı.

Ülke genelindeki eyalet meclislerinde görev yapan 21 Müslüman kökenli üye tekrar seçilirken, bunlara 16 yeni eyalet meclisi üyesi daha eklenerek toplam sayı 43 oldu.

Maine’de Mana Abdi, Deqa Dhalac ve Ambureen Rana, Illionois’de Abdelnasser Rashid ve Nabeela Syed, Ohio’da Munida Abdullah ve İsmail Mohamed, Teksas’ta Salman Bhojanı ve Suleman Lalanı bulundukları eyaletlerin yasama meclisine seçilen ilk Müslüman milletvekilleri oldu.

Microsoft'un kurucularından Allen'in koleksiyonu, 1.5 milyar dolarlık satışla rekor kırdı! En yüksek cirolu açık artırması!
Microsoft'un kurucularından Allen'in koleksiyonu, 1.5 milyar dolarlık satışla rekor kırdı! En yüksek cirolu açık artırması!

Dünya

Microsoft'un kurucularından Allen'in koleksiyonu, 1.5 milyar dolarlık satışla rekor kırdı! En yüksek cirolu açık artırması!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23