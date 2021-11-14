  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Bulgaristan seçim sonuçları 2021 son dakika belli oldu mu? Bulgaristan cumhurbaşkan seçimi kim kazandı?
Dünya

Bulgaristan seçim sonuçları 2021 son dakika belli oldu mu? Bulgaristan cumhurbaşkan seçimi kim kazandı?

Bulgaristan seçim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Bulgaristan seçim sonuçları 2021 ne zaman belli olacak? Bulgaristan seçim sonucu cumhurbaşkanı kim oldu? soruları Bulgaristan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için Türkiye’de çift vatandaşlık sahibi olan vatandaşlar tarafından merak ediyor. Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi, Genel Başkan Mustafa Karadayı’yı cumhurbaşkanlığına aday gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 16:46:00 - 2021-11-14 16:47:09
Bulgaristan seçim sonuçları 2021 son dakika belli oldu mu? Bulgaristan cumhurbaşkan seçimi kim kazandı?

Bulgaristan seçim sonuçları merak ediliyor. Bulgaristan’da 15 Temmuz 2021’de erken genel seçimi yapılmıştı. Bulgaristan’daki erken genel seçimi şovmen Slavi Trifonov’un Böyle Bir Halk Var (İTN) partisi yüzde 24,08 oranında oy alarak birinci sırada tamamlamıştı. Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi, 4 Nisan’da yapılan bir önceki seçimde aldığı oy oranını yükseltmiş olmasına rağmen yeni parlamentoda milletvekili sayısını 30’dan 29’a indirdi. Son seçimde oyların yüzde 10,71’ini alan HÖH, bir önceki seçimde yüzde 10,51 oranında oy almıştı ancak 11 Temmuz'da katılım oranının düşük olması nedeniyle parti parlamentoda 5. sıraya geriledi.

Bulgaristan seçimleri 14 Kasım 2021

Bulgaristan’da bugün eş zamanlı yapılan cumhurbaşkanlığı ve erken parlamento seçimleri için halk sandık başına gitti. Ülkede ve yurt dışında yaşayan 6,6 milyonu aşkın kayıtlı seçmen bu yıl parlamento seçimleri için 3. kez oy kullanıyor.

Yurt içinde 13 bine yakın, yurt dışında ise 68 ülkede 750 seçim yeri kuruldu. Merkez Seçim Komisyonu (ZİK) Bulgaristan’da ve yurt dışında toplam 9 bin 309 makinanın kurulduğunu duyurdu. Türkiye’de yaşayan çifte vatandaş statüsündeki Bulgaristan göçmenleri için 58 merkezde 126 sandık kuruldu. Vatandaşlar cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcılığı için 23 ikili aday ve 25 siyasi parti ile koalisyonun sunduğu 5 bin 67 aday arasında seçim yapacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminde katılımın yüzde 50’nin altında olması durumunda yeni cumhurbaşkanı 21 Kasım’da yapılacak ikinci turda belirlenecek.

Bulgaristan seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bulgaristan’da bu seçimlerde ilk kez nüfusun yüzde 10’una yakınını oluşturan Türk ve Müslümanlar da Türk kökenli bir aday için oy verebilecek. Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi, Genel Başkan Mustafa Karadayı’yı cumhurbaşkanlığına aday gösterdi. İçişleri Bakanlığı seçim süreci için geniş güvenlik önlemleri aldı. Oy verme işlemi 20.00’de sona erecek ve sandık başında bekleyenlerin olması durumunda süre bir saat uzatılabilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'nin kararı sonrası S-400'ler yola çıktı
Dünya

ABD'nin kararı sonrası S-400'ler yola çıktı

Rusya, Hindistan'a S-400 hava savunma sistemi sevkiyatına başladı. Öte yandan Türkiye'ye S-400'ler nedeniyle yaptırım uygulayan ABD, Hindist..
Öcalan'ın en yakınındaki terörist Yusuf Gulo öldürüldü, ses HDP'den geldi! Skandal açıklama
Gündem

Öcalan'ın en yakınındaki terörist Yusuf Gulo öldürüldü, ses HDP'den geldi! Skandal açıklama

CHP'nin başını çektiği Millet İttifakı ortaklarından HDP yine şaşırtmadı... Parti Meclisi’ni toplayan HDP, PKK’nın Suriye yapılanmasını kura..
Halfeti’nin simgesi Ulu Cami turizme kazandırılacak
Aktüel

Halfeti’nin simgesi Ulu Cami turizme kazandırılacak

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde, Birecik Baraj Gölü nedeniyle bir kısmı su altında kalan tarihi Ulu Cami’nin restorasyon çalışmalarıyla taba..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay