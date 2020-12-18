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Dünya Bulgaristan, Rus diplomat Sezanoviç’i casusluk suçlamasıyla ülkeden kovdu
Dünya

Bulgaristan, Rus diplomat Sezanoviç’i casusluk suçlamasıyla ülkeden kovdu

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Sofya Büyükelçiliği’nde görevli Askeri Ataşe Albay Vasiliy Sezanoviç’i 'casusluk' suçuyla 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 19:28:00 -
Bulgaristan, Rus diplomat Sezanoviç’i casusluk suçlamasıyla ülkeden kovdu

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, Rusya Askeri Ataşesi Vasiliy Sezanoviç’i casuslukla suçlayarak, 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Sofya Büyükelçiliği’nde görevli Askeri Ataşe Albay Vasiliy Sezanoviç’i devlet sırrı olarak kabul edilen bilgileri topladığı gerekçesi ile “istenmeyen kişi” ilan etti.

Askeri ataşeye 72 saat süre verildi

Bulgaristan’da ABD’nin askeri varlığı ile ilgili çok gizli bilgileri toplayarak Rus askeri istihbarat örgütüne ilettiği öne sürülen Sezanoviç’in, bu amaç doğrultusunda bazı Bulgar vatandaşlara ödeme yapma sözü verdiği kaydedildi. Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, casusluk ile suçladığı Sezanoviç’e ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre verdi.

2 Rus diplomat daha sınır dışı edilmişti

Bulgaristan, geçtiğimiz Eylül ayında da Rusya’nın Sofya Büyükelçiliğinde görevli 2 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan ederek, sınır dışı etmişti.

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