Bulgaristan cumhurbaşkanlığı seçiminde flaş gelişme!

Ülkede ve yurt dışında yaşayan 6,6 milyonu aşkın kayıtlı seçmen bu yıl parlamento seçimleri için 3. kez oy kullandı.

Bu seçimlerde ilk kez nüfusun yüzde 10’una yakınını oluşturan Türk ve Müslümanlar da Türk kökenli bir aday için oy verdi. Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi, Genel Başkan Mustafa Karadayı’yı cumhurbaşkanlığına aday olarak göstermişti.

Çifte vatandaş Türkler de oy kullandı

Bulgaristan'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için Türkiye'deki çifte vatandaşlık sahibi Türkler sandık başına gitti.

Bulgaristan'daki seçimler için Türkiye genelinde 126 sandık kurulmuştu. İstanbul'da Bulgaristan Başkonsolosluğu olmak üzere, 26 okulda oy kullanıldı.