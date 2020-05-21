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Bulgaristan Başbakanı Borisov ülkedeki Müslümanların bayramını kutladı

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, ülkedeki Müslümanların Ramazan Bayramını kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 16:58:27 -
Bulgaristan Başbakanı Borisov ülkedeki Müslümanların bayramını kutladı

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, ülkedeki Müslümanların Ramazan Bayramını kutladı.


Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Ramazan Bayramı öncesinde Başmüftü Mustafa Hacı’yı kabul etti. Tüm Müslümanların Ramazan Bayramını kutladığını belirten Başbakan Borisov, zorluklarla hep birlikte mücadele edeceklerini ve Bulgaristan’ın refahı için yine birlikte çalışmaları gerektiğini vurguladı. Borisov, Avrupa genelinde sadece Bulgaristan’da korona virüs tedbirleri kapsamında kilise ve camilerin kapanmadığını hatırlatarak, Hristiyan ve Müslüman din adamlarına dini mekanlarda korunma talimatlarına uydukları için teşekkür etti.


Başmüftü Mustafa Hacı da Başbakan Borisov’a hükümetin korona virüs salgınına karşı verdiği başarılı mücadele nedeniyle teşekkür etti. Korona virüs salgınını önlemek amacıyla kurulan Kriz Merkezinden temsilcilerin de katıldığı görüşmede, bayram namazlarının cami dışında açık havada ve sosyal mesafe korunarak kılınacağı hatırlatıldı.

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