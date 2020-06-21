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Spor

Bulgar tenisçi Grigor Dimitrov koronavirüse yakalandı

29 yaşındaki Dimitrov, dünya 1 numarası Novak Djokovic'in düzenlediği Adria Tur'a katılmıştı

Yeniakit Publisher
2020-06-21 21:52:55 -
Bulgar tenisçi Grigor Dimitrov koronavirüse yakalandı

ANKARA (AA) - Teniste dünya klasmanının 19 numarası Grigor Dimitrov, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıkladı.

29 yaşındaki Bulgar tenisçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayranlarıma ve arkadaşlarıma Kovid-19 testimin pozitif çıktığını bildirmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde benimle temas eden herkesin test olup gerekli önlemleri aldığından emin olmalıyım. Sebep olabileceğim herhangi bir zarar için çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Dimitrov, dünya 1 numarası Novak Djokovic'in vakfı tarafından yardım amaçlı düzenlenen Adria Tur'a katılmış ancak kendisini iyi hissetmediği gerekçesiyle turnuvadan çekilmişti.

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