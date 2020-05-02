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Bulgar ordusu silahlanma programını kısmayacak

Bulgaristan Genelkurmay Başkanı General Eftimov: - “Kovid-19’dan dolayı yaşanılan kriz ordunun silah yenileme çalışmalarını olumsuz etkilemeyecek”

Yeniakit Publisher
2020-05-02 15:00:29 -
Bulgar ordusu silahlanma programını kısmayacak

SOFYA (AA) – Bulgaristan Genelkurmay Başkanı General Emil Eftimov, Bulgaristan Silahlı Kuvvetlerinin, Kovid-19 salgını nedeniyle süren krize rağmen silahlanma programında kısıtlamalar yapılmayacağını bildirdi.

“Kovid-19’dan dolayı yaşanılan kriz ordunun silah yenileme çalışmalarını olumsuz etkilemeyecek” diyen Eftimov, basına açıklamasında ülkenin savunma sektörüne yaptığı harcamalarının Gayrisafi Milli Hasılanın (GSMH) yüzde 2’sinin altına inmeyeceğini bildirdi.

Eftimov, savuma sektörünün ihtiyaçları konusunda siyasi ve askeri önceliklerin arasında denge aranacağını belirterek, “Ordunun komutanlığı deve kuşu gibi başını kuma batırıp krizin geçmesini bekleyemez. Silahlı kuvvetlerin belirli ihtiyaçları 50 yıl boyunca ihmal edilmiştir.” diye konuştu.

General Eftimov, ABD’den alınacak uçak filosundan ilk F-16’ların daha önce planlandığı gibi, 2024 yılında Bulgaristan’a teslim edileceklerini, ülkenin yeni tank alımını planlamadığını, ancak yeni denizaltı alımı konusunda çalışmaların sürdüğünü anlattı.

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