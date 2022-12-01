Bülent Yıldırım'dan İslam ülkelerine çağrı! 'Çin ile ilişkileri kesin'
Çin'in Uygur Türkleri'ne yönelik zulmü için İslam ülkelerine çağrıda bulunan İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, "Bu ümmetin onuru ve izzetiyle oynamayın. Çin ile ilişkileri kesin." dedi.
Yeniakit.com.tr
İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, vakfın Fatih'teki genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
Çin'in, Doğu Türkistan'da uyguladığı politikaları eleştiren Yıldırım, Urumçi'deki yangın felaketi karşısında İslam dünyasının da sessiz kaldığını, gereken tepkiyi vermediğini söyledi.
İslam ülkelerine, Doğu Türkistan'daki hak ihlallerini bitirmediği sürece Çin ile ticari ilişkilerini askıya almaları çağrısında bulunan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:
Bu, İslam dünyasının ve Müslümanların onuru ve izzetidir. Bütün İslam devletlerine sesleniyorum. Bu ümmetin onuru ve izzetiyle oynamayın. İlişkileri kesin. Aksi takdirde böyle vakalarla daha çok karşılaşacağız.