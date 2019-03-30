Bülent Yıldırım’dan bebek ve kadın katillerine tokat
İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Suriye'de yaşanan katliamlara tepki gösterdi. Yıldırım, Yeni Zelanda'daki terör saldırıyla Suriye'de yaşanan katliamlar arasında hiçbir farkın olmadığını söyledi.30 Mart 2019 Cumartesi 14:48
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Suriye'de yaşanan katliamlara sosyal medya hesabından yayınladığı video ile tepki gösterdi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'nin Bagoz bölgesinde yakarak katlettiği kadın ve çocuklarla ilgili açıklama yapan Yıldırım, "Savaşta kadınlara, çocuklara, mabetlere, ibadet edenlere, masumlara, eman dileyenlere dokunulmaz." dedi.
Bülent Yıldırım, Yeni Zelanda'daki yapılan katiamla ABD'nin Suriye'de yaptığı katliamların masum insanlara karşı yapıldığını söyledi.
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