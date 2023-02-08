  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bülent Yıldırım'dan acil yardım çağrısı: Her şeye ihtiyaç var!
Gündem

Bülent Yıldırım'dan acil yardım çağrısı: Her şeye ihtiyaç var!

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerin en çok etkilediği illerden olan Hatay'ın Antakya ilçesinden yardım çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 11:27:00 -
Bülent Yıldırım'dan acil yardım çağrısı: Her şeye ihtiyaç var!

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerin en çok etkilediği illerden olan Hatay'ın Antakya ilçesinden yardım çağrısında bulundu.

''Buraya gelenler, yalnız gelmeyin yük olursunuz. Yanınızda mutlaka bir şeyler getirin ya da kurumlara verin.'' diyen Bülent Yıldırım, ''Ekmek, su, hilti, kazma, kürek lazım. Arama kurtarma ekipmanları lazım, insanlar çalışacak araç gereç bile bulamıyor…” ifadeleriyle yardım çağrısında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23