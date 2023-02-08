Bülent Yıldırım'dan acil yardım çağrısı: Her şeye ihtiyaç var!
İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerin en çok etkilediği illerden olan Hatay'ın Antakya ilçesinden yardım çağrısında bulundu.
İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerin en çok etkilediği illerden olan Hatay'ın Antakya ilçesinden yardım çağrısında bulundu.
''Buraya gelenler, yalnız gelmeyin yük olursunuz. Yanınızda mutlaka bir şeyler getirin ya da kurumlara verin.'' diyen Bülent Yıldırım, ''Ekmek, su, hilti, kazma, kürek lazım. Arama kurtarma ekipmanları lazım, insanlar çalışacak araç gereç bile bulamıyor…” ifadeleriyle yardım çağrısında bulundu.