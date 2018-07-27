Bülent Turan CHP'lileri yerin dibine soktu

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğunu kaybetmeye ilk defa bu kadar yaklaştı. Yaşadığı son hezimetin ardından Muharrem İnce’nin harekete geçmesi, sadece Kılıçdaroğlu’nu değil, İnce ile sıkıntı yaşamış herkesi tedirgin etti. Bu isimlerden birisi olan Tuncay Özkan da, Muharrem İnce’ye karşı kampanya yürüten ve Kılıçdaroğlu propagandası yapmaya devam eden vekillerden birisi…

Dün Muharrem İnce’nin partisi hakkında yaptığı açıklamaların ardından, Tuncay Özkan çok konuşulan bir twit atmıştı. Özkan, Muharrem İnce’yi “kaba ve sıradan bir insan” olarak nitelemişti.

YILIN KAPAĞI AK PARTİLİ TURAN’DAN

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Özkan’ın twitini alıntılayarak cevap verdi. Turan şunları yazdı:

“ ‘Sıradan ve kaba bir adamı’ bu ülkeye Cumhurbaşkanı yapmaya kalktılar. Sahtekarsınız desek kızarlar”