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Bülent Korkmaz: Kazanmak için oynayacağız

Süper Lig'in 5. haftasında 16 Eylül Pazar günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak Antalyaspor'da teknik direktör Korkmaz, "Başakşehir karşısında kazanmak için oynayacağız." dedi.

14 Eylül 2018 Cuma 19:38
Bülent Korkmaz: Kazanmak için oynayacağız

Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, lige verilen milli takım arasını çok iyi değerlendirdiklerini söyledi.

Sakatlıkları bulunan futbolcular Maicon ve William Vainqueur'un iyileştiğini, takıma yeni katılan oyuncuların ise kondisyon olarak hazır hale geldiğini ifade eden Korkmaz, tek olumsuzluklarının Souleymane Doukara ve Charles'ın cezaları nedeniyle Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek olduğunu aktardı.

Aile bağları güçlü bir takım olduklarını belirten Korkmaz, şunları kaydetti:

"Birbirini seven, birbirine saygısı olan bir takımız. En büyük avantajımız bu. Zor maç olacak. Sistemi, oyun planı olan, doğru yapılanma, istikrarlı bir teknik direktör ve oyuncu grubuyla oynayan bir takımla karşılaşacağız. Bence Türkiye'de en düzenli oynayan bir takımla karşılaşacağız. Maçı sonuna kadar bırakmayacağız. Onlar için ne kadar zorsa bizim için de o kadar zor. Başakşehir karşısında kazanmak için oynayacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İnşallah düşündüklerimi hafta sonu sahaya yansıtırız." 

Türkiye'de bütün teknik direktörlerin sonuca odaklı değerlendirildiğine işaret eden Korkmaz, "Türkiye'de durum maalesef böyle. Bu gerçeği ben de kabullendim. Devamlı teknik direktörler değişiyor. Ben her zaman için ekibimle uzun vadede kalacakmışım gibi çalışıyorum. Burası benim evim, yuvam. Aidiyet duygusuyla çalışan, davranan bir insanım. Benim spor ahlakım bu. Oyuncularımı ailem gibi görüyoruz. İnşallah burada uzun süre kalırız. İnşallah başkan Öztürk de burada uzun süre kalır ve kafasındaki hedefleri bizimle beraber gerçekleştirir." ifadelerini kullandı. 

Korkmaz, teknik direktörlük kariyerinde genç oyunculara büyük önem verdiğini, performansı yüksek gençleri oynatmaktan çekinmediğini kaydetti.

Milli takım hakkında da değerlendirmede bulunan Korkmaz, "Çok iyi bir jenerasyon var. İnşallah bu jenerasyon üzerine başka oyuncular gelerek Türk Milli Takımı'nı daha iyi yerlere taşır. Yeni jenerasyondan çok ümitliyim. Lucescu doğru bir karar verdi. İnşallah Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nda mücadele ederiz." diye konuştu. 

Öte yandan Antalyaspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşunun ardından dar alanda pas çalışması yaptı. İdmanın son bölümü basına kapalı gerçekleştirildi. 

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 19:38
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