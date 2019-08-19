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Bülent Korkmaz: Haklı bir galibiyet aldık

Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda Göztepe’yi mağlup etmeyi başaran Antalyaspor’da Teknik Direktör Bülent Korkmaz, haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 01:03
Bülent Korkmaz: Haklı bir galibiyet aldık

Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda Göztepe’yi mağlup etmeyi başaran Antalyaspor’da Teknik Direktör Bülent Korkmaz, haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.


Süper Lig’e 3 puanla merhaba diyen Antalyaspor’un Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Göztepe’yi 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendirdi. Korkmaz, “Oyuncularımı kutluyorum. Bu zor ambiyansta müthiş taraftar desteğiyle oynayan Göztepe’yi yenmek ve lige galibiyetle başlamak çok önemliydi. Hücumda final paslarını daha iyi kullanabilirdik. Başlangıçtan memnunum. En önemlisi geçen sene olduğu gibi bu sene de iki genç oyuncumuzu ilk defa Süper Lig’de oynattık. Haklı bir galibiyet aldık" dedi.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 01:03
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