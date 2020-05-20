Bülent Kol: "Türkiye yapay zekada bir numara olabilir"

Avustralya’da faaliyetlerini sürdüren teknoloji şirketinin patronu Bülent Kol, "Türkiye’nin yapay zeka konusunda eğitilmiş bir ülke olduğunu belirterek, yakında ürünlerimizin üretimini Türkiye’ye transfer edeceğiz" dedi.

Avustralya’da akıllı temizlik ve güvenlik robotu dizayn ve pazarlamasında başarı gösteren Bülent Kol, "Türkiye yapay zeka konusunda eğitilmiş beyin gücüne sahip bir ülke. Çok yakın bir zamanda bu ürünleri ülkemizde üretme hedeflerimiz var. Biz sadece bu girişimimizle açılışı yapmak istiyoruz. İnancım Türkiye bu alanda dünya devi olacak potansiyele sahip. Şahsım olarak yapay zekayı çok tasvip etmesem de, içinde bulunduğumuz şartlar bizleri bu değişikliğe mecbur bıraktı. O zaman yapay zekanın kontrol ettiği değil, yapay zekayı kontrol eden bir millet olmak için girişimlere başladık. Çok değil, gelecek on yıl içerisinde robotlar hayatımızın her alanında bizlere yardımcı olarak, hayatımızı kolaylaştıracak" dedi.

"Korona virüsten sonra talep arttı"

Son dönemlerde akıllı temizlik robotlarına olan talepte büyük artış olduğunu vurgulayan Bülent Kol, "Akıllı temizlik robotlarımız kendi başına otomatik olarak çalıştığı gibi, telefon ya da tablet yardımıyla da uzaktan kumanda edilebiliyor. Sadece temizlik değil, yer paspaslama, süpürme ve dezenfekte işlemlerini yapabiliyor. Ayrıca gerektiğinde asansörü kendi başına kullanabiliyor. Bir günde 10 bin metre kare alanı tek başına temizleme kapasitesine sahip robotlar, şarjı bitince kendini otomatik olarak şarja bağlayabiliyor. Havalandırma sistemlerinden geçen havayı arındırarak, temiz tutan plazma sistemlerimizi de yakında ülkemizde pazarlamaya başlayacağız. Akıllı robotlarımız 30 dakika gibi kısa bir süre içinde ortamdaki bütün bakteri ve virüsleri yok etme kapasitesine sahiptirler" şeklinde konuştu.

"Personeli virüsten koruyor"

Özellikle korona virüsünden sonra temizlik yapan personellerin büyük risk altına girdiğini vurgulayan Bülent Kol, "Bu bağlamda geliştirdiğimiz robotlar büyük rağbet görmeye başladı, çünkü insansız olarak çalışıyorlar ve bu şekilde virüsün temizlik işçilerine bulaşması engellenmiş oluyor. Gelecekte robotların birçok iş dalında insanlara yardımcı olacağı kesin. Procell şirketi olarak bu alana yatırımlarımızı yönlendirdik. Şimdiye kadarki robotların insanlar tarafından kullanılan versiyonları vardı. Ancak bizim pazarladığımız akıllı robotlar tamamıyla insansız olarak kendi işlerini kendileri gerçekleştirebiliyor. Programı veriyorsunuz o akşama kadar gereken her şeyi kendi başına gerçekleştiriyor" dedi.