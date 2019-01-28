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Bülent Kerimoğlu kimdir nerelidir? CHP Bakırköy belediye başkan adayı Bülent Kerimoğlu

CHP'nin uzun süredir merak edilen İstanbul adayları da açıklandı. 18 saatlik toplantının ardından 29 ilçenin başkan adayı kesinleşti. CHP'nin İstanbul Bakırköy belediye başkan adayı Bülent Kerimoğlu oldu. Bülent Kerimoğlu CHP İstanbul Adalar belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Bülent Kerimoğlu'nun kim olduğu ve hangi görevlerde bulunduğu merak ediliyor. Peki, Bülent Kerimoğlu kimdir? Bülent Kerimoğlu kaç yaşında? Bülent Kerimoğlu nereli? Bülent Kerimoğlu hangi görevlerde bulundu?

28 Ocak 2019 Pazartesi 10:25
Bülent Kerimoğlu kimdir nerelidir? CHP Bakırköy belediye başkan adayı Bülent Kerimoğlu

CHP'nin uzun süredir merak edilen İstanbul adayları da açıklandı. 18 saatlik toplantının ardından 29 ilçenin başkan adayı kesinleşti. CHP'nin İstanbul Bakırköy belediye başkan adayı Bülent Kerimoğlu oldu. Bülent Kerimoğlu CHP İstanbul Adalar belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Bülent Kerimoğlu'nun kim olduğu ve hangi görevlerde bulunduğu merak ediliyor. Peki, Bülent Kerimoğlu kimdir? Bülent Kerimoğlu kaç yaşında? Bülent Kerimoğlu nereli? Bülent Kerimoğlu hangi görevlerde bulundu?

Bülent Kerimoğlu kimdir?

1970 Ardahan’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1991 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden "tıp doktoru" olarak mezun oldu.

1992 – 1997 yılları arasında İstanbul Yedikule Göğüs Cerrahisi ve Koşuyolu Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi’nde ihtisas yaptı. Asistanlık döneminde General Medical Council (UK)’ın deniz aşırı ülkelere verdiği bursu kazanarak, 16 ay İngiltere Leeds Klingbeck Hospital Pediatric Kalp Göğüs Cerrahisi Merkezi’nde "research fellow" olarak çalıştı.

1999 yılında Diyarbakır’da askerlik görevini tamamladı.

10 yılı aşkın bir süre İstanbul’un değişik hastanelerinde uzman hekim olarak görev yaptı. Op. Dr. Bülent Kerimoğlu; 1992 – 1997 yılları arasında Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi’nde ikamet etti ve bu dönemde Bakırköy’de özel bir hastanede görev yaptı.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Hasta Haklarını Koruma Derneği, Türk Tabipleri Birliği ve Lozan Mübadilleri Vakfı üyesidir.

2010 – 2011 Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Sekreterliği yaptı. 2011 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi 3. Bölge Milletvekili Adayı oldu.

İyi derecede İngilizce bilen Op. Dr. Bülent KERİMOĞLU, evli ve iki çocuk babasıdır.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 10:25
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