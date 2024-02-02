Bülent Kaya’ya, İHL’li savcının katillerini savunmak mı düştü!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Kibarca anlatıyoruz..

Nezaketli davranmaya çalışıyoruz..

Kaba bir söz sarfetmemeye gayret ediyoruz..

Kırıcı olmayalım, güzel sözlerle meramımızı anlatalım diyoruz..

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Özellikle de, dindar kimliği ön plana çıkan insanlar için, bu hassasiyetimizi azami ölçüde yerine getirmeye çalışıyoruz..

Ama bizim bu yaklaşımımızı anlamak nerde?

Hassasiyetimizi kavrayıp, hırçınlıklarını frenlemek nerde?

İçine düştükleri bataklığın kendilerini daha aşağılara çektiğinin farkında olmaksızın..

Her geçen gün daha kaba, daha yakışıksız, daha kötülük dolu sözlerle karşımıza çıkıyorlar..

Seçime girdikleri CHP’lilerden adeta farklı olmadıklarını ispat için, onlarla yarışır hale geliyorlar..

Önümüzde mahalli seçimler var, dolayısı ile mahalli seçimlere ayrı ayrı giren partiler, öncelikle hedefe mevcut başkanların siyasi partilerini alırlar diye düşünüyoruz..

Asla..

Milletvekili seçiminde CHP’ye çalıştılar..

Cumhurbaşkanı seçiminde CHP’li genel başkana oy istediler..

Şimdi mahalli seçimlere yaklaşıyoruz.

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