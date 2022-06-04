Bülent Ersoy siyasete mi giriyor? Hangi partiden aday olacak

Engin Ardıç, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının bir türlü belirlenememesini fena ti'ye aldı. Yılmaz Büyükerşen ve Bülent Ersoy isimlerini heyecanla beklediklerini ifade eden Ardıç, "Benim adayım da Muazzez İlmiye Çığ. Gerek yaşı, gerek 'müktesebatı' açısından CHP için daha uygun bir aday olamaz" dedi. İşte Sabah gazetesindeki o yazının ilgili bölümü:

"Muhalif arkadaşların havanda su dövme çabalarını keyifle izliyorum.

Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını biliyorlar, İmamoğlu ve Yavaş operasyonu da yatınca, aday bulmak için çırpınıyorlar.

İlber Ortaylı bile ortaya atılmıştı, şimdi de bir yandan İlhan Kesici, öbür yandan Hurşit Güneş çıktı...

Yılmaz Büyükerşen ve Bülent Ersoy isimlerini heyecanla bekliyoruz.

Benim adayım da Muazzez İlmiye Çığ.

Gerek yaşı, gerek "müktesebatı" açısından CHP için daha uygun bir aday olamaz."