  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bülent Arınç'tan Trump mı? Biden mı? sorusuna Erbakanlı cevap
Gündem

Bülent Arınç'tan Trump mı? Biden mı? sorusuna Erbakanlı cevap

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, ABD'deki başkan seçimlerine ilişkin soruya Erbakan Hocalı bir cevap verdi. Arınç "Erbakan Hocamızın bize öğrettiği bir şey var. Aslında Mecelle'nin kaidesidir dedim Ehven-i Şerreyn ihtiyar olunur yani iki şerle karşılaştığınız zaman siz ehvel olanı biraz daha az şer olanı tercih edin gibi. Bu Mecelle'nin çok önemli bir kaidesidir. Hayatımızda bunu çok uyguladığımız zamanlar oldu. İkisi de böyle. İkisi de böyle diye seçime gitmekten vazgeçmeyeceğimize göre bunların içerisinden en ehven olanı seçmemiz lazım. Benim tercihim Biden oldu." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 11:37:00 - 2020-11-07 12:42:54

Amerika'da tartışmaların gölgesinde süren Başkanlık Seçimleri'nde 4. güne girildi...

Seçimlerin yansıması ise Türkiye'de de en çok konuşulan gündem maddelerinden biri oldu.

Amerika'da olduğu kadar Türkiye'de de Donald Trump mı yoksa Joe Biden mı seçilsin tartışmaları başladı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç da, iki lider arasında seçimini yaptı.

Bülent Arınç konu ile ilgili Kanal 42’de açıklamalarda bulundu. ABD Başkanlık seçimine dair görüşlerini açıklayan Arınç, şunları söyledi:

Trump rüyası bitti

“Resmî olmayan sonuçlara göre Biden’ın kazanacağı çok açık belli. Tabii aralığı düşünürsek, ocağı düşünürsek, çok erken bir tarih; fakat Amerikan seçimlerinde bildiğiniz gibi ikinci seçmenler var. Seçici kurulun, yani delege sayısının önemi var. Onlarda da 270'i bulan kazanmış oluyor. E şu anda Biden, zaten bunu sağlamış durumda. Dolayısıyla artık herkes Trump’tan ümidini kesmiş olmalı. Ben çoktan kesmiştim de, hâlâ ‘Trump’ diye rüyalarında görenler varsa onlar da bilsin ki bu rüya bitti, gemi karaya oturdu. Trump dönemi, Amerika için kapandı. Erbakan Hocamızın bize öğrettiği bir şey var. Aslında Mecelle'nin kaidesidir dedim Ehven-i Şerreyn ihtiyar olunur yani iki şerle karşılaştığınız zaman siz ehvel olanı biraz daha az şer olanı tercih edin gibi. Bu Mecelle'nin çok önemli bir kaidesidir. Hayatımızda bunu çok uyguladığımız zamanlar oldu. İkisi de böyle. İkisi de böyle diye seçime gitmekten vazgeçmeyeceğimize göre bunların içerisinden en ehven olanı seçmemiz lazım. Benim tercihim Biden oldu.

"Tercihim Biden"

Trump, Başkan profiline hiç uyumayan insan. İkisi de böyle. İkisi de böyle diye seçime gitmekten vazgeçmeyeceğimize göre, bunların içinden en ehven olanı tercih etmek lazım. Benim tercihim Biden oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ömer midyatlı

Çoktandır sesi çıkmıyordu....
  • Yanıtla

Yusuf avcioğlu

Bülent diyorsa fetöçüler için en hayırlısı odur .O zaten hepsinin emrinde çalışa bilir.Biden e ince mesaj yollamış ben burdayım diye .Tilki gibi siyasetçi.Vesselam
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Trump'ın oğlundan topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi
Dünya

Trump'ın oğlundan topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi

ABD'de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde rakibi Joe Biden'ın gerisinde kalan Donald Trump, seçimde usulsüzlük olduğunu iddia etti. Tru..
Cumhurbaşkanı Erdoğan o kurumu işaret etti: Cumhurbaşkanlığına bağlamamızın asıl sebebi budur
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan o kurumu işaret etti: Cumhurbaşkanlığına bağlamamızın asıl sebebi budur

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının 35'inci kuruluş yıl dönümüne mesaj gönderen Başkan Erdoğan, "Savunma sanayisinde daha planlı,..
Bilim insanları duyurdu! Aspirin koronavirüsü bitiriyor mu?
Korona Virüs

Bilim insanları duyurdu! Aspirin koronavirüsü bitiriyor mu?

İngiliz bilim insanlarının dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse ilişkin açıklamaları dünya gündemine bomba gibi düştü...
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay