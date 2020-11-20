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Gündem Bülent Arınç'tan tepki çeken ifadeler
Gündem

Bülent Arınç'tan tepki çeken ifadeler

Bülent Arınç, Habertürk'te konuk olduğu programda tepki çeken ifadelere imza attı. Koronavirüs pandemisi döneminde, terör tutuklusu HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Devran" kitabını okuduğunu söyleyerek dinleyenlere de tavsiye eden Arınç, "Osman Kavala'nın hala tutuklu kalmasına hayret ediyorum, tahliye edilmeli. Demirtaş'ın da tahliyesi olabilir" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 00:15:00 -

Bülent Arınç, Habertürk'te konuk olduğu programda tepki çeken ifadeler kullandı.

"Devran'ı ben okudum, siz de okuyun"

Yeni tip koronavirüs pandemisi döneminde Demirtaş'ın "Devran" isimli kitabını okuduğunu söyleyen Arınç, "Demirtaş konusu konuşulunca ben bizi dinleyenlere bir şey söylemek istiyorum. Demirtaş'ın yazdığı çok güzel bir hikaye kitabı var Devran isminde. Ne olur onu alın bir okuyun. Ben bu korona süreci içinde bunu okudum. Bu kitabı okuduktan sonra siz Selahattin Demirtaş hakkındaki kanaatinizi belki değiştirmeyeceksiniz. Ama Kürtler ve Kürtlerin yaşadığı travma üzerinden kafanızda çok şeyler değişecek. Bu ülkenin mazlumlarından biri de Kürtlerdir. Kürt kardeşlerimizdir. Çözüm sürecinde bazılarının tahliyesi sağlanmıştı. Bunun da olabilir. Yargıçlar mahkemeler özgürlükçü düşünsünler." dedi.

"Osman Kavala tahliye edilmeli"

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında "casusluk" suçundan tutuklanan Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devam ettiğini söyleyen Arınç, "Osman Kavala'nın hala tutuklu kalmasına hayret ediyorum, tahliye edilmeli. Demirtaş'ın da tahliyesi olabilir" şeklinde tepki çeken sözler sarf etti.

Bülent Arınç'ın Demirtaş ve Kavala ile ilgili sözlerine sosyal medyada tepki yağdı.

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