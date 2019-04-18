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Seçim 2019 Sayfası

Bülent Arınç'tan 'seçim' değerlendirmesi: 'Arif olan anlar' demiştim

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Çorum’da katıldığı bir söyleşide, seçimlerden bir gün önce kendisine, “Seçim sonuçlarını nasıl görüyorsunuz?” diye sorduklarını aktardı ve "Onlara Hoca Ahmet Yesevi’nin sözlerini hatırlattım. ‘Tatlı dil ve yumuşak huyla konuşanlar, yola çıkanlar kazanacak. Sertlik, tehdit, hiddetle yola çıkanlar kaybedecek’ dedim. ‘Bu ne demek?’ dediler. ‘Arif olan anlar’ dedim." yorumu yaptı.

18 Nisan 2019 Perşembe 00:05
Bülent Arınç'tan 'seçim' değerlendirmesi: 'Arif olan anlar' demiştim

Çorum’da bulunan Hitit Üniversitesi’nde bir öğrenci kulübü tarafından düzenlenen söyleşiye katılan Bülent Arınç, 31 Mart yerel seçimlerini değerlendirdi.

Seçimlerden bir gün önce kendisine, “Seçim sonuçlarını nasıl görüyorsunuz?” diye sorduklarını aktaran Arınç, “Onlara Hoca Ahmet Yesevi’nin sözlerini hatırlattım. ‘Tatlı dil ve yumuşak huyla konuşanlar, yola çıkanlar kazanacak. Sertlik, tehdit, hiddetle yola çıkanlar kaybedecek’ dedim. ‘Bu ne demek?’ dediler. ‘Arif olan anlar’ dedim. Bilmiyorum doğru mu söyledim. Ahmet Yesevi’nin dediği doğru da, benim yorumum doğru mu bilemiyorum” ifadelerini kullandı.

"Biz 15 ayda iktidar olduk"

CHP’nin de 69 yıldır iktidar olamadığını hatırlatan Arınç, şunları söyledi:

“Bugün 2019 yılındayız. Cumhuriyet Halk Partisi eski Cumhuriyet Halk Fırkası. Tek parti döneminin tek partisi 1950 seçimlerini kaybetti 2019 yılındayız, 69 yıldan beri tek başına iktidara gelemiyor. Bir çabanın içerisinde görüyorum onları. Bu çabanın içerisinde de müspet sonuçlar alıyorlar. Demek ki bir ihtiyaç var. Eski Cumhuriyet Halk Partisi algısının veya halktaki o zihinlerdeki CHP düşüncesinin revize edilmesi lazım. İşte bunlar bazen Ankara’daki, bazen İstanbul’daki adaylarıyla bir çabayı gösteriyor. Bence bu olumlu gelişme. Çünkü halkın değerlerine sırt çevirmiş bir partinin 69 yıldan beri bir milimetre alamadığını görüyoruz. Uzamıyor. Kısalmıyor. Ancak biz 15 ayda iktidar olduk. Bütün bu dinamikleri göreceğiz.”

 

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 00:05
  1. İstanbul
  2. Çorum
  3. Ankara
  4. Bülent Arınç
  5. CHP
  6. seçim

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