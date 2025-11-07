Bülent Arınç’tan “özür” dileyelim mi?
Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Bülent Arınç’tan “özür” dileyelim mi?" başlıklı yazısı...
TBMM Başkanlığı yapmış, başbakan yardımcılığı yapmış yılların siyasetçisi Bülent Arınç, 5 yıl önce yaptığı bir açıklama sebebi ile kendisine eleştiri yöneltenlere, “Benden özür dileyin” çağrısı yaptı..
Sayın Bülent Arınç’tan kim ve niye özür dileyecek?
Arınç, “Şeyini şey ettiğiminin şeyindendir” dedirtenleri mi özür dilemeye davet ediyor?
“Eşimin başındaki örtü sebebiyle beni TBMM Başkanlığına layık görmeyen gazeteciler vardı. Şu an emekli olmuş, o dönemin koca koca generalleri vardı. Onları özür dilemeye davet ediyorum. Bana; hayatımda hiç tasvip etmediğim bir cümleyi kurdurtmuşlardı” mı diyor?
Yoo.
Ama Bülent Arınç’tan, “Ayrıca bunlar, benden de özür dilemeleri gerekir” demiyor.
Peki Bülent Arınç, kimden ve niçin özür dilemesini istiyor?
...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...