Bülent Arınç'tan Diyarbakır açıklaması! Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin görevden alınan başkanı Ahmet Türk'ün terörle bir ilgisinin olmadığını belirterek birçok kesimin tepkisini çeken Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Diyarbakır'daki hain saldırı sonrası bir açıklama yaptı.

HDP'li Ahmet Türk'ün terörle ilgisinin olmadığını söyleyerek tepkileri üzerine çeken Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, sosyal medya hesabından Diyarbakır'da 7 sivilin öldüğü terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, odun toplayan köylüleri taşıyan kamyonetin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu 7 kişi şehit oldu, 10 kişi de yaralandı. Hain saldırıya yurdun dört bir yanından lanet yağarken bir açıklama Bülent Arınç'tan geldi. Eleştiri oklarının hedefindeki Arınç, sessizliğini bozdu ve 7 köylünün öldüğü Diyarbakır saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından "PKK’lı hainlerin Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde düzenlediği menfur saldırı sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.

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