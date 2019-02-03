Bülent Arınç'tan Aydın Denktaş mesajı! Twitter hesabından paylaştı

22. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç, sosyal medya hesabından, Aydın Denktaş’ın vefatı münasebetiyle, bir dizi mesaj yayımladı.

“Aydın Denktaş’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim”

Arınç, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Ömrünü Kıbrıs Türklerinin davasına adamış merhum Rauf Denktaş’ın bu zorlu davadaki hayat arkadaşı Aydın Denktaş Hanımefendinin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. TBMM Başkanlığım ve daha sonra Kıbrıs’tan sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevim sırasında Denktaş ailesi ile yakın münasebetlerim olmuş ve kendilerini yakından tanıma fırsatı bulmuştum.

“Tüm ailesine baş sağlığı dileklerimi iletirim”

Bu yakınlığımız sonucu oluşan güçlü hissiyatım ile merhumeye Cenab-ı Allah’tan rahmet diler, başta Başbakan Yardımcısı Sayın Serdar Denktaş olmak üzere tüm ailesine baş sağlığı dileklerimi iletirim.