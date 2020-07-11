Bülent Arınç'tan Ayasofya paylaşımı: Ecdadımızın emaneti artık mahzun değil

22. Dönem TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Bülent Arınç, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesiyle ilgili olarak "Şükürler olsun, dualarımız kabul oldu. Ecdadımızın emaneti Ayasofya artık mahzun değil" dedi.

Danıştay 10. Dairesinin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi ve Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, "Şükürler olsun, dualarımız kabul oldu. Ecdadımızın emaneti Ayasofya artık mahzun değil. Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin kararnamenin altına imza atma şerefi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a nasip oldu. Kendilerini en kalbi duygularımla kutluyorum." ifadelerini kullandı.