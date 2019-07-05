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Bülent Arınç'tan Ali Babacan'a dikkat çeken uyarı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, yeni parti kuracağı iddia edilen eski Bakan Ali Babacan ile ilgili açıklamalarda bulundu.

05 Temmuz 2019 Cuma 16:14
Bülent Arınç'tan Ali Babacan'a dikkat çeken uyarı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi ve TBMM eski Başkanı ve olan Bülent Arınç, Ali Babacan hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Arınç, Habertürk'te Veyis Ateş'in sunduğu programda Ali Babacan'ın yeni parti girişimine ilişkin "Babacan'ı çok severim ancak AK Parti'ye zarar verecek bir parti girişimini doğru bulmuyorum" dedi.

Bülent Arınç'tan 'edepsizler' için açıklama

"Ali Babacan ile görüştüm"

Programda kendisinin talebiyle eski yol arkadaşı Ali Babacan ile görüştüğünü açıklayan Bülent Arınç, "Her şeyi konuştuk. Ben Babacan'ı çok severim. Geçen bir haber çıktı, çok üzüldüm. Güya ben ikisiyle değerlendirme yapmışım, güya yemekteymişim. Allah korusun arkadaşlarımı çok sever ve takdir ederim. Ben onlardan farklı düşünüyorum. AK Parti'ye zarar verecek parti kurulmasını uygun görmüyorum. Ama şahsen onları çok seviyorum." dedi.

"Cumhurbaşkanımızın bir şey deklare etmesi lazım" diyen Arınç, "Başta söylediğim gibi Şeyh Edebali'nin vasiyetine uygun olarak tekrar arkadaşlarımla el ele vereceğim, bu ülkeyi ileri götürmek için, şimdiye kadar hatalarımız olmuştur, el ele verip, kucaklaşalım, tekrar Türkiye'yi 2023'lere ve hedeflere götürelim diyebilir. Bu olasılık en az yüzde 20'lik var. Kapılar kapanmadı, arkadaşlarımın iyi niyette olduklarına inanıyorum. Onlar gidişatın eksiklikleri, bu takdirde giderlerse daha kötü olacağına inanıyorlar." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 16:14
  1. Afyon
  2. Ali Babacan
  3. Bülent Arınç
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. AK Parti
  6. Meral Akşener

YORUM YAZ

  • ömerömer20 dk önce
    vur vur yoksa akılları başlarına gelmeyecek daha hızlı vur daha hızlı biz anladık ne olduğunuda onlar anlamamış
  • Tata TongaTata Tonga25 dk önce
    Orduya kumpasları kim çevirdi? Alibabacana kumpas mı çevrilecek?
  • fatihfatih28 dk önce
    korkunun ecele faydası yok artık akp çöküşte bunun farkındasınız saga sola sataşmaya yer arıyonuz bu hukumet yaşlandı artı emeklı olması gerekıyo
  • hulusihulusi30 dk önce
    Bülent bey, aldigi yeni zamli 18 milyar maasin hakkini iyi veriyor.

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