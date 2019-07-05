Bülent Arınç'tan Ali Babacan'a dikkat çeken uyarı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi ve TBMM eski Başkanı ve olan Bülent Arınç, Ali Babacan hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Arınç, Habertürk'te Veyis Ateş'in sunduğu programda Ali Babacan'ın yeni parti girişimine ilişkin "Babacan'ı çok severim ancak AK Parti'ye zarar verecek bir parti girişimini doğru bulmuyorum" dedi.

Bülent Arınç'tan 'edepsizler' için açıklama

"Ali Babacan ile görüştüm"

Programda kendisinin talebiyle eski yol arkadaşı Ali Babacan ile görüştüğünü açıklayan Bülent Arınç, "Her şeyi konuştuk. Ben Babacan'ı çok severim. Geçen bir haber çıktı, çok üzüldüm. Güya ben ikisiyle değerlendirme yapmışım, güya yemekteymişim. Allah korusun arkadaşlarımı çok sever ve takdir ederim. Ben onlardan farklı düşünüyorum. AK Parti'ye zarar verecek parti kurulmasını uygun görmüyorum. Ama şahsen onları çok seviyorum." dedi.

"Cumhurbaşkanımızın bir şey deklare etmesi lazım" diyen Arınç, "Başta söylediğim gibi Şeyh Edebali'nin vasiyetine uygun olarak tekrar arkadaşlarımla el ele vereceğim, bu ülkeyi ileri götürmek için, şimdiye kadar hatalarımız olmuştur, el ele verip, kucaklaşalım, tekrar Türkiye'yi 2023'lere ve hedeflere götürelim diyebilir. Bu olasılık en az yüzde 20'lik var. Kapılar kapanmadı, arkadaşlarımın iyi niyette olduklarına inanıyorum. Onlar gidişatın eksiklikleri, bu takdirde giderlerse daha kötü olacağına inanıyorlar." ifadesini kullandı.