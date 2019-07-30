Bülent Arınç'tan Ahmet Davutoğlu sürprizi Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın yeni parti hazırlığındaki eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüştüğü iddia edildi.

Gazeteci Gökhan Özbek, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir iddia da bulundu. Yeni parti kurma hazırlığındaki Ahmet Davutoğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç ile bir araya geldi. Özbek, "Bugün saat 14:30 sularında Gazeteci Fatih Altaylı, Bülent Arınç ve Ahmet Davutoğlu, İstanbul Esentepe’de bir avukatlık ofisinde buluştular.Görüşmeden saat 16:30’da Davutoğlu ayrılırken, saat 17:00’de Altaylı, 17:10’da Arınç çıktı" diye yazdı. Özbek'in iddiası henüz taraflarca teyit edilmezken Habertürk Gazetesi yazarı Altaylı'nın, iddia edilen görüşmede yer alması dikkat çekti.

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