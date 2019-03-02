Bülent Arınç'tan '31 Mart' mesajı: Milletimiz, darbeci zihniyete cevabını her seçimde vermiştir

Taha Emre ÖZDEMİR ANKARA

Sebilürreşad Dergisi Cumartesi Konferansları'nın bu haftaki konuğu Bülent Arınç'tı. Arınç, 28 Şubat 1997 yılında yapılan darbeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türk Milleti'nin tarih boyunca darbeci zihniyete gereken cevabı sandıkta verdiğini vurgulayan Arınç, "31 Mart'ı bekleyenler de var. Hayırlısı artık bakalım" dedi.

'Cuntacılar Atatürk'ü örnek aldıklarını düşünüyorlar'

Konferansı süresince tarihimiz boyunca yapılan darbeleri yorumlayan Arınç, cuntacıların kendilerine Atatürk'ü örnek aldıklarını düşünerek darbeye kalkıştıklarını vurgularken, "Hükümet kendilerine göre başarılı olamazsa, asker olarak "Darbemi yaparım" diye adım atıyorlar. Darbeler, tarihimiz boyunca cuntacılar tarafından kronikleştirilmiştir. Acı olan ise bir sivil hükümetin icraatlerine asker tarafından darbe yapılmasıdır. Darbe hiçbir demokraside kabul edilemez. Askerin görevi hükümetin icraatlerini beğenmeyerek, yönetime el koymak değil vatan bütünlüğünü korumaktır" ifadelerini kullandı.