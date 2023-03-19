Bülent Arınç'la ilgili olay iddia! 14 Mayıs seçimlerinde...

14 Mayıs seçimleri için liste çalışmalarını hızlandıran AK Parti ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Talat Atilla, Bülent Arınç’ın AK Parti listelerinden aday gösterilmek istendiği kulisini aktarıp, "Bülent Arınç, eski etkinliğinde olmasa da iktidar tabanında ne dediğine kulak kabartılan isimlerden birisidir. Hatta bir miktar özerk, biraz da koalisyonun küçük parçası olarak da görmek mümkün olabilir Arınç'ı" dedi. Atilla, "Bülent Arınç'ın Erdoğan'la arasındaki buzları erittiği ve bu seçimlerde Milletvekili olacağı konuşuluyor Ankara'da" görüşünü savundu.

Arınç aday olursa oğlu olmayacak

Atilla şöyle devam etti: "Bülent Arınç'ın adaylığı gerçekleşirse, iktidarın vekili olan oğlu Mücahit Arınç aday olamayacak. Koalisyonlar eskiden seçimden sonra olurdu, simdi seçimden önce olacak."



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