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Siyaset Bülent Arınç'ın tepki çeken çıkışı sonrası Şamil Tayyar'dan manidar paylaşım!
Siyaset

Bülent Arınç'ın tepki çeken çıkışı sonrası Şamil Tayyar'dan manidar paylaşım!

Bülent Arınç’ın HDP’li Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması gerektiğini ile ilgili tepki çeken sözleri sonrası AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 07:22:00 -
Bülent Arınç'ın tepki çeken çıkışı sonrası Şamil Tayyar'dan manidar paylaşım!

Habertürk'te bir programa konuk olan Bülent Arınç, tepki çeken sözler sarfetmişti.

Koronavirüs pandemisi döneminde, PKK sevici HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Devran" kitabını okuduğunu ve herkese tavsiye ettiğini belirten Arınç, "Osman Kavala'nın hala tutuklu kalmasına hayret ediyorum, tahliye edilmeli. Demirtaş'ın da tahliyesi olabilir" demişti.

"Allah yardımcısı olsun"

Arınç’ın skandal sözlerine Cumhur İttifakı cephesinden tepki sesleri yükselirken AK Parti eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını paylaşan Tayyar, “Allah yardımcısı olsun” ifadelerine yer verdi.

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Yorumlar

Murat gözükars

Arının düğmesine bastılar yine...
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Abdulvahit

REİS Demişti ya ben yanımda halktan başkasını görmedim diye.
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