Bülent Arınç'ın sözlerine MHP'den ilk tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, katıldığı canlı yayında Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın tutukluğu hakkında konuşan Bülent Arınç'a sert tepki gösterdi.

"793 şehidin hikayesini okudun mu?"

Sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, "Hendek-Çukur olaylarında 793 şehidin , Kobani olaylarında 53 kişinin azmettirici katili olan terörist Demirtaş'ın tahliyesini istemek şerefsizlik ve haysiyetsizliktir. Fethullah Gülen'in dizinin dibinde büyüyenler ve CHP'nin PKK kanadı son günlerde bu propagandaya başladı. Hendek- Çukur olaylarında "Hendek kazanların alnından öpüyorum", "Şanlı direniş gösteriyorlar" diyerek teröristlere şehit ettirdiği 793 şehidin anasının, babasının, eşinin, geride kalan yetimlerinin hayat hikayesini okudun mu hiç? Etkilendiğin teröristin Allah belasını versin" tepkisini gösterdi.

"Komisyon mu alıyorsun?"

Bu paylaşımın ardından bir tweet daha atan Çiçek, "Bülent Arınç, PKK'lı Selahattin Demirtaş ve PKK'lı Ayhan Bilgen'in kitaplarının tanıtımından komisyon mu alıyorsun?" diye sordu.