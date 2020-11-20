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Siyaset Bülent Arınç'ın skandal sözlerine sert tepki
Siyaset

Bülent Arınç'ın skandal sözlerine sert tepki

Katıldığı bir televizyon kanalında skandal bir şekilde Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını isteyen Bülent Arınç'a, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı'dan çok sert tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 15:49:00 - 2020-11-20 21:08:54
Bülent Arınç'ın skandal sözlerine sert tepki

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi ve TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, katıldığı bir televizyon programında skandal bir şekilde terör destekçisi Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istedi.

Koronavirüs pandemisi sürecinde Demirtaş'ın "Devran" kitabını okuduğunu söyleyen ve bu kitabı utanıp sıkılmadan vatandaşlara da tavsiye eden Bülent Arınç, "Demirtaş konusu konuşulunca ben bizi dinleyenlere bir şey söylemek istiyorum. Demirtaş'ın yazdığı çok güzel bir hikaye kitabı var Devran isminde. Ne olur onu alın bir okuyun. Ben bu korona süreci içinde bunu okudum. Bu kitabı okuduktan sonra siz Selahattin Demirtaş hakkındaki kanaatinizi belki değiştirmeyeceksiniz. Ama Kürtler ve Kürtlerin yaşadığı travma üzerinden kafanızda çok şeyler değişecek. Bu ülkenin mazlumlarından biri de Kürtlerdir. Kürt kardeşlerimizdir. Çözüm sürecinde bazılarının tahliyesi sağlanmıştı. Bunun da olabilir. Yargıçlar mahkemeler özgürlükçü düşünsünler." dedi.

"Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala tahliye edilmeli"

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında "casusluk" suçundan tutuklanan Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devam ettiğini söyleyen Arınç, "Osman Kavala'nın hala tutuklu kalmasına hayret ediyorum, tahliye edilmeli. Demirtaş'ın da tahliyesi olabilir" şeklinde tepki çeken sözler sarf etti.

Bülent Arınç'ın skandal sözlerine büyük tepki yağdı. Arınç'a bir tepki de Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı'dan geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Arıncı, "Şehit yakınlarımız başta olmak üzere milletimizin vicdanını yaralayan ve Şehitlerimizin ruhunu sızlatan açıklamalar yapanlar; hukuk önünde de yarın ruz-u mahşerde de mutlaka hesap verecektir." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

huseyn ciftci

kusura bakmayın ama, Türkiye Cumhuriyeti'nde Bülent Arınç'a söz söyleyebilecek tek bir insan var.
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Çukurova fatih'i

Ya kardeşim reis bu vatan haini nı görevden alın  
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