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Siyaset Bülent Arınç'ın gazı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu rahatlattı!
Siyaset

Bülent Arınç'ın gazı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu rahatlattı!

CHP'nin oylarının artacağını iddia eden Bülent Arınç'ın açıklaması, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu rahatlattı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Lideri, Arınç'ın açıklamasıyla ilgili, "Gerçeği gördüğü için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 16:50:00 -

yeniakit.com.tr

Bülent Arınç’ın, katıldığı bir televizyon programında ‘CHP’nin oyları artacak’ açıklamasına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Gerçeği gördüğü için çok mutluyuz” yorumunda bulundu.

22. dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, Konya’nın yerel televizyonu Kanal 42’de “Yaşayan Hafıza” programına konuk oldu.

Bülent Arınç: CHP'nin oyları artacak

Merve Kavakcı’yı ‘başörtülü’ olduğu için TBMM’den kovan Bülent Ecevit’in ‘dine saygılı’ olduğunu söyleyerek hayrete düşüren Arınç, konuşmasının devamında CHP’nin oylarının artacağını iddia etti.

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CHP’nin Baykal çizgisinden çıktığı için oylarının arttığını iddia eden Arınç, “Oyları da artacak gibi görünüyor.” ifadelerini kullandı.

Arınç’ın bu sözleri İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na soruldu.

Arınç'ın sözleri Kılıçdaroğlu'nu rahatlattı

Bülent Arınç’ın 'gazladığı' Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

Sayın Bülent Arınç’ın CHP’nin oyları artacak demesi güzel bir şey. Gerçeği gördüğü için çok mutluyuz.

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