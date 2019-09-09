Bülent Arınç’a MHP’den tepki, CHP’den destek!

Sezai Erhan yeniakit.com.tr

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın Ahmet Türk için, “Bu kişinin terörle alakası yoktur. Ahmet Türk'ün terörle alakası yoktur” sözlerine MHP’den tepki, CHP’den destek geldi.

Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, İçişleri Bakanlığı tarafından teröre destek vermek suçundan görevden uzaklaştırılan HDP’li Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk için, “Ben sadece Ahmet Türk'ü tanıyorum ve ona saygı duyuyorum. Ahmet Türk'ün benim üzerimdeki hakkı şudur. Bu kişinin terörle alakası yoktur. Ahmet Türk'ün terörle alakası yoktur. Barış olsun isteyen biridir” dedi.

MHP’li Çiçek: Arınç Erdoğan’a savaş açmıştır

Arınç’ın bu sözlerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin danışmanı Yıldıray Çiçek çok sert tepki gösterdi. Çiçek, “Bülent Arınç, PKK ve FETÖ safında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a savaş açmıştır. Savunduğu kişilerin tamamı PKK'yı ve HDP'yi aklamaya çalışan ve siyasi projelerini hayata geçirme çabası veren kişilerdir. AKP kendi bünyesindeki FETÖ ve PKK sevdalılarından kurtulmalıdır” dedi. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, “Bülent Arınç, KHK’lı canlı bomba. Her şeyi yıkabilir” dedi.

CHP’li Sertel: Bülent Arınç’ın söylemleri samimidir

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, “5 Aralık 2003’de Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı olarak ziyaret ettiğimiz Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal için “Lamı cimi yok, derhal serbest kalmaları gerekir” demişti. Bugün Canan Kaftancıoğlu ve Ahmet Türk için söylemleri samimidir” ifadelerini kullandı.