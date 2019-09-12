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Bülent Arınç’a bir partiden daha tepki! 'Sen yok hükmünde bir zerresin'

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi (YİK) Bülent Arınç'ın HDP'li Ahmet Türk'e yönelik açıklamalarına tepkiler çığ gibi büyüyor. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Arınç'ın açıklamalarına tepki göstererek, "Sen de bizim için yok hükmünde bir zerresin" dedi.

12 Eylül 2019 Perşembe 18:33
Bülent Arınç’a bir partiden daha tepki! 'Sen yok hükmünde bir zerresin'

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Bülent Arınç ile ilgili sert bir açıklama yaptı. MHP'li Enginyurt, "Sen de bizim için yok hükmünde bir zerresin. İşgal ettiğin makam da olmasan, sözünün hiçbir değeri yok. Lakin bulunduğun yer bizi rahatsız ediyor." dedi

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi (YİK) Bülent Arınç'ın "Sözümün arkasındayım geri adım atmam. Diğer Parti sözcülerinin ne konuştuğunun benim için değeri yok" dediğini aktardı.

Enginyurt, şöyle devam etti:

"Bülent efendi!

Sen de bizim için yok hükmünde bir zerresin.

İşgal ettiğin makam da olmasan, sözünün hiçbir değeri yok.

Lakin bulunduğun yer bizi rahatsız ediyor."

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 18:33
  1. Ordu
  2. Bülent Arınç
  3. cemal enginyurt

YORUM YAZ

  • MuratMurat17 dk önce
    Aynen.Bu adamın bulunduğu makam tüm AKP tabanını rahatsız ediyor.
  • SOKAĞIN SESİSOKAĞIN SESİ23 dk önce
    Bülent in Bulunduğu yer kimseyi rahatsız etmesin. Dünyanın en dandik KURULU ( ÜÇ A. LARI DAĞITMA KURULU ) YAKINDA DAĞITILIR! Hiç bir işe yaramadı! İŞLER TERSİN TERSİN GİDİYOR! ERDOĞAN A VE AK PARTİ'YE ZARAR VERİYORLAR!
  • Buna söylesinler Buna söylesinler 25 dk önce
    Bu MHP'li kimse ona söylesinler, Davutoğlu geliyor. Davutoğlu diye birini tanıyor mu sorsunlar.Davutoğlu, MHP'yi sandığa yeniden gömmek üzere geliyor. Şimdi tadını çıkarsın. MHP'nin %12'lik oyunu, bu kez % 2'ye düşürmek üzere geliyor.
  • Mikail okuroğlu Mikail okuroğlu 27 dk önce
    Bizim Tanıdığımız bülent arınç kesinlikle bu deyil yâda biz tanımamış oluyoruz 1984 den beri.....!!,
  • AKP’den atın Bülent’i!AKP’den atın Bülent’i!36 dk önce
    AKP’yi işinin ehli olmayanlar götürüyor!Vatansever müslüman namuslu adam kalmadı mı?!Erdoğan duy sesimizi!
  • SOKAĞIN SESİSOKAĞIN SESİ36 dk önce
    PAYİTAHT ABDÜLHAMİD HAN DİZİSİNDEKİ İHANET EDEN DAMAT MAHMUT PAŞA, ABDÜLHAMİD in yaninda NEYSE!! Bülent de ERDOĞAN IN YANINDA ODUR. EN BÜYÜK TEHLİKEYİ GÖZÜNÜN ÖNÜNDE TUTUYOR! BIRAKSA CIA KULLANIR!!
  • Magdur66Magdur6639 dk önce
    Bülent Arınç hükümete reise zarar veriyor fetösever Bülent arıncın görevden alınması kamuoyunu ve tabanı rahatlatacaktır. Reis bu kamburfan kurtulmalı

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