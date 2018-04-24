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Bülent Arınç ve Erdoğan görüşecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam Beştepe'de Bülent Arınç ile görüşecek.

24 Nisan 2018 Salı 16:47
Bülent Arınç ve Erdoğan görüşecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu akşam Beştepe'de eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile görüşecek.

PROGRAMDA YOKTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi programında Bülent Arınç ile görüşme bilgisi bulunmuyordu. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal konuya ilişkin "Böyle bir görüşmeyle ilgili herhangi bir şekilde genel başkanımızın bizimle paylaştığı bir bilgi söz konusu değil" açıklamasında bulundu.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 16:47
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Bülent Arınç

YORUM YAZ

  • MilletMillet42 dk önce
    Eh be Reisim koynynda heo yılanları beslemişsin be mubarek. Sanki muhalefetten biri ile görüşecek . Vallahi ne kadar adam ettiğin deyyus var ise sırtından bıçakladı milletin adamını Aman Reisim doktorlarına falan dikkat edesin hain köpek çok .Yıllardır yanımdaydı ben adam ettim ,vekil ettim deme Mite söyle araştırsın. Bakarsın bir ERmeni DÖLü burnunun dibinde çıkıverir. Allah Reisimizi korusun Ona uzanacak hain kahpe eller kırılsın ,kahrolsun
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