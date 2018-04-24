Bülent Arınç ve Erdoğan görüşecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu akşam Beştepe'de eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile görüşecek.

PROGRAMDA YOKTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi programında Bülent Arınç ile görüşme bilgisi bulunmuyordu. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal konuya ilişkin "Böyle bir görüşmeyle ilgili herhangi bir şekilde genel başkanımızın bizimle paylaştığı bir bilgi söz konusu değil" açıklamasında bulundu.