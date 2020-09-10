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Gündem Bülent Arınç koronavirüse yakalandı
Gündem

Bülent Arınç koronavirüse yakalandı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, koronavirüse yakaladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 14:58:00 -
Bülent Arınç koronavirüse yakalandı

Artış gösteren yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları siyaset dünyasını da etkisi altına aldı.

Son olarak Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi (YİK) ve eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç, koronavirüse yakaladığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bülent Arınç "Bugün eşim ve benim koronavirüs şüphesiyle hastane ortamında yapılan tetkiklerimiz neticesinde test sonuçlarımızın pozitif olduğunu öğrendik." ifade edildi.

Sağlık durumlarının iyi olduğunu söyleyen Arınç, "Tedavimiz bu aşamada doktor gözetiminde evde devam edecektir." dedi.

"Dualarınıza ve iyi dileklerinize ihtiyacımız var"

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, açıklamasını şöyle tamamladı.

Siyaset dünyasından da koronavirüs yakalananlarının sayısı hızla artıyor. Bülent Arınç da koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

"Dualarınıza ve iyi dileklerinize ihtiyacımız var. Bizler de bu ve benzeri hastalıklara maruz kalan tüm dostlarımıza ve milletimizin her bir ferdine Rabbimizden acil şifalar dileriz." 

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