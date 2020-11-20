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Gündem Bülent Arınç konuştu! Misvak bombayı patlattı
Gündem

Bülent Arınç konuştu! Misvak bombayı patlattı

Katıldığı bir televizyon kanalında terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a methiyeler dizen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç'a en güzel cevap Misvak dergisinden geldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 14:48:00 -
Bülent Arınç konuştu! Misvak bombayı patlattı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç'ın HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a övgü dolu sözleri tepki çekti.

Yeni tip koronavirüs pandemisi döneminde HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Devran" isimli kitabını okuduğunu söyleyen Bülent Arınç, "Demirtaş konusu konuşulunca ben bizi dinleyenlere bir şey söylemek istiyorum. Demirtaş'ın yazdığı çok güzel bir hikaye kitabı var Devran isminde. Ne olur onu alın bir okuyun. Ben bu korona süreci içinde bunu okudum. Bu kitabı okuduktan sonra siz Selahattin Demirtaş hakkındaki kanaatinizi belki değiştirmeyeceksiniz. Ama Kürtler ve Kürtlerin yaşadığı travma üzerinden kafanızda çok şeyler değişecek. Bu ülkenin mazlumlarından biri de Kürtlerdir. Kürt kardeşlerimizdir. Çözüm sürecinde bazılarının tahliyesi sağlanmıştı. Bunun da olabilir. Yargıçlar mahkemeler özgürlükçü düşünsünler" ifadelerini kullandı.

Tıpkı Millet İttifakı ve yeni parti liderleri gibi konuşan Bülent Arınç'ın sözlerine Misvak dergisinden bomba bir yanıt geldi.

Misvak tarafından yapılan görselde Selahattin Demirtaş'ın kitabını imzalatmaya gelen siyasi liderler var. Bu liderlerin en ön tarafından ise Bülent Arınç yer alıyor.

Görsel, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

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