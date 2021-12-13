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Siyaset Bülent Arınç ile Barış Pehlivan arasında Sedat Peker kavgası yaşandı
Siyaset

Bülent Arınç ile Barış Pehlivan arasında Sedat Peker kavgası yaşandı

Bülent Arınç'ın bir Youtube kanalının yayınladığı suç örgütü lideri Sedat Peker'in belgeselinde yer almasını Halk tv ekranlarında eleştiren Barış Pehlivan ile Bülent Arınç arasında canlı yayında tartışma yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 09:38:00 - 2021-12-13 09:38:45

CHP'nin kanalı Halk TV'de bir programa telefonla bağlantı gerçekleştiren Bülent Arınç, gazeteci Barış Pehlivan ile sert bir tartışmaya girerek "Oturun oturduğunuz yerde" ifadelerini kullandı. Bu sözlere tepki gösteren Pehlivan ise "Ne demek yerinize oturun? Size düşmez 'yerinizi oturun' demek bir kere. Gidersiniz suç duyurusunda bulunursunuz. Benim bütün yazdıklarım belgelidir" ifadelerini kullandı.

Bülent Arınç, Halk Tv ekranlarında Gökmen Karadağ'ın sunuculuğunu yaptığı Açıkça programına telefonla bağlandı. 140journos kanalının yayınladığı Sedat Peker videosunda yer alması hakkında konuşan Arınç, verdiği röportajların nerede kullanılacağını bilmediğini ifade ettikten bir süre sonra telefonu kapattı.

Barış Pehlivan'ın "kaçtı" sözünün ardından tekrar bağlandı

Sonrasında gazeteci Barış Pehlivan'ın 'kaçtı' sözüne sinirlenerek yayına tekrar bağlanan Arınç, "Şimdi şunu söyleyeyim, 'kaçtı' sözü size hiç yakışmadı. Bunu çok ayıplıyorum. Barış Bey yerinize oturun lütfen. Ben her akşam sizin hakkımda ne söylediklerinizi, ailemle ilgili kişisel haklarımıza nasıl saldırıda bulunduğunu biliyorum" dedi.

"Size düşmez bana 'yerinize oturun' demek"

Bunun üzerine 'Yerinize oturun' ifadesine tepki gösteren Barış Pehlivan ise "Ne demek yerinize oturun? Size düşmez 'yerinizi oturun' demek bir kere. Adalet Bakanlığı yapmış birisiniz. Gidersiniz suç duyurusunda bulunursunuz. Benim bütün yazdıklarım belgelidir" dedi.

"Belgeselde kullanılacağını bilmiyordum"

140journos'un YouTube kanalında yayınlanan belgeselde Sedat Peker röportajına yer verilirken Cumhurbaşkanlığı YİK eski üyesi Bülent Arınç'ın da görüşleri alındı. Konuyla ilgili canlı yayına bağlanan Arınç, "Benim konuşmamda Sedat Peker yok veya Sedat Peker'le bağlantılı bir şey yok. Sedat Peker belgeseline konuşmadım. Peker belgeselinde olduğumu söylemediler. Röportajın hangi maksatla kullanılacağını bilmiyordum" dedi.

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