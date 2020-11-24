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Gündem Bülent Arınç hakkında savcılığa suç duyurusu
Gündem

Bülent Arınç hakkında savcılığa suç duyurusu

Fetullahçı Terör Örgütü ile Sivil Mücadele Platformu (TAY-DER), istifa eden Bülent Arınç hakkında “silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçundan savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 17:39:00 -
Bülent Arınç hakkında savcılığa suç duyurusu

TAY-DER Başkanı Muhammed Gömük tarafından avukatı Tolga Tireli aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda Bülent Arınç’ın ‘FETÖ ve PKK terör örgütlerine bilerek ve isteyerek yardım etme’ ve ‘örgüt propagandası yapma’ suçlarından cezalandırılması istendi.

Arınç’ın Habertürk TV’de katıldığı bir programda HDP'nin eski genel başkanı Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile geçmiş tarihlerde FETÖ örgütüne yönelik söz ve eylemleri sebebiyle suç duyurusunda bulunulduğu aktarılan dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

'Yargıya talimat veriyor'

“Şikayet olunan şahıs ; hükmü terör örgütü propagandasından sabit olan Selahattin Demirtaş'a ilişkin kamuoyu önünde söylemiş olduğu bu ifadelerle devletimizin yıllardır mücadele verdiği terör örgütünün propagandasını yapmaktan hükümlü şahsı destekler mahiyette olup; aynı zamanda da yargının bağımsızlığını olumsuz yönde sorgulama amacını taşımakta ve dahi yargıya talimat vermektedir. Sayın savcılık makamınızın da malumu olduğu üzere söz konusu açıklamalarda adı geçen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 5 ilde çeşitli suçlardan 12 davada ve bazılarından da tutuklu olmak üzere yargılananmaktadır.”

‘KHK faciadır’ söylemi

Bülent Arınç’ın "KHK'lılar mağdur edildi" söylemini de pek çok kez dile getirdiğine vurgu yapılan dilekçede, “Bu söylemlerin birinde ; ‘KHK bir faciadır. Katıldığım televizyon programlarında KHK'ya dikkat çekmek için Yüksek İstişare Kurulu (YİK) maaşımın yarısını öğrencilere burs olarak, yarısını da KHK mağdurlarına vereceğimi söylemiştim. Çok eleştirildim fakat ben sadece KHK faciasına dikkat çekmek istedim’ demek suretiyle ‘mağdur KHK'lı’ söylemine yardım ettiği gibi , devletimizin FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yaptığı ihraç listesine de ‘KHK faciası’ demiştir. Daha önce FETÖ/ PDY unsurlarını savunabileceğini buna ilişkin de ‘Üstüme cübbeyi tekrar geçirmeyi arzu ediyorum’ demiştir” denildi.

Kaynak: Veryansın TV

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