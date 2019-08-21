Bülent Arınç: Gerçekten bizi üzdü

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığına bağlanan TBMM'ye ait mekanların da yeniden Milli Saraylara devredileceğini söyledi.

Bülent Arınç, Malatya programı kapsamında AK Parti Malatya İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada İl Başkanı İhsan Koca ve partililer tarafından karşılanan Arınç, gündeme ilişkin bazı açıklamalarda bulundu.

"Halkın seçtiği bir Cumhurbaşkanı..."

Yeni sistem de artık halkın seçtiği bir Cumhurbaşkanının olduğunu anımsatan Arınç, "Aynı zamanda cumhurbaşkanı partisine üye olabiliyor, genel başkan olabiliyor. Sayın Erdoğan'ın hem Cumhurbaşkanı olması hem de partisinin genel başkanı olması çoğu kişi hazmedemedi. Ama bu anayasa oylaması ile gerçekleşti. Geçmişte örnekleri var, böyle bir örneğinde bu seçimlerde nasıl bir etki yaptığını partimiz takip ediyor. Şuanda Türkiye'de rejim değişmedi yine demokrasi var. Ama hükumet sistemleri içerisinde farklı bir sistemdeyiz. Güçlendirilmiş ve icranın başında olan bir Cumhurbaşkanı var. Bütün bunlar süreç içerisinde mutlaka kabul edilecek, öngörülecek şeyler" dedi.

Meclise ait Dolmabahçe, Yıldız Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Sosyal tesisler gibi bazı mekanların Cumhurbaşkanlığına devredildiğini hatırlatan Arınç, "Bir yıl içerisinde görüldü ki sosyal tesislerin ve bazı yerlerin Cumhurbaşkanlığından ziyade milli saraylarda kalması daha doğru. Bugün onun kararı alındı. Bunun gibi Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile bazı rötuşlar yapılıyor" şeklinde konuştu.

Yine yeni sistemle ilgili bazı sıkıntıların da olduğunu bunlardan birinin de bazı bakanların milletvekili olmaması nedeniyle parlamentoda olmayışı olduğunu belirten Arınç, "Milletvekilleri halkın taleplerini nasıl bakanlara iletecekler diye bir talep var. Bu noktada Mecliste nöbetçi bakanlık uygulaması ve bakanların yasama çalışmalarında mutlaka bakan sıralarında oturması çalışması var" diye konuştu.

"Gerçekten bizi üzdü"

Son yerel seçimlerde Cumhur İttifakı ile seçimlere katıldıklarını karşılarında ise 4 partili bir ittifak olduğunu söyleyen Arınç, "Kendi hatalarımızda olabilir mutlaka. Çok büyük belediyeleri kaybettik. Malatya'yı nasıl kazandığımız için bayram ediyorsak İstanbul'u da kaybettiğimiz için üzülüyoruz. Hem de az buz değil 15 bin farktan 850 bin farka çıkmak gerçekten bizi üzdü. Bunun sebepleri üzerinde çalışıyoruz, az çokta biliyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Sadakatle yola devam edeceğiz"

İstanbul ve Ankara'da 25 yıldır Belediyenin kendilerinde olduğunu ifade eden Arınç, "buralarda belediyeler bizde ama biz seçim kaybediyoruz. 10 il 55 ilçe kaybedildi, bunlar bize üzüntü veriyor ama derhal toplanacağız Allah'ın izniyle buraları büyük oy farkı ile yeniden kazanacağız. Birlik beraberlik, sabır ve sadakatle yola devam edeceğiz" dedi.