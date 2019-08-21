0553 313 94 23

Bülent Arınç: Gerçekten bizi üzdü

Malatya'da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 19:34
Bülent Arınç: Gerçekten bizi üzdü

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığına bağlanan TBMM'ye ait mekanların da yeniden Milli Saraylara devredileceğini söyledi.

Bülent Arınç, Malatya programı kapsamında AK Parti Malatya İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada İl Başkanı İhsan Koca ve partililer tarafından karşılanan Arınç, gündeme ilişkin bazı açıklamalarda bulundu. 

"Halkın seçtiği bir Cumhurbaşkanı..."

Yeni sistem de artık halkın seçtiği bir Cumhurbaşkanının olduğunu anımsatan Arınç, "Aynı zamanda cumhurbaşkanı partisine üye olabiliyor, genel başkan olabiliyor. Sayın Erdoğan'ın hem Cumhurbaşkanı olması hem de partisinin genel başkanı olması çoğu kişi hazmedemedi. Ama bu anayasa oylaması ile gerçekleşti. Geçmişte örnekleri var, böyle bir örneğinde bu seçimlerde nasıl bir etki yaptığını partimiz takip ediyor. Şuanda Türkiye'de rejim değişmedi yine demokrasi var. Ama hükumet sistemleri içerisinde farklı bir sistemdeyiz. Güçlendirilmiş ve icranın başında olan bir Cumhurbaşkanı var. Bütün bunlar süreç içerisinde mutlaka kabul edilecek, öngörülecek şeyler" dedi.

Meclise ait Dolmabahçe, Yıldız Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Sosyal tesisler gibi bazı mekanların Cumhurbaşkanlığına devredildiğini hatırlatan Arınç, "Bir yıl içerisinde görüldü ki sosyal tesislerin ve bazı yerlerin Cumhurbaşkanlığından ziyade milli saraylarda kalması daha doğru. Bugün onun kararı alındı. Bunun gibi Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile bazı rötuşlar yapılıyor" şeklinde konuştu.

Yine yeni sistemle ilgili bazı sıkıntıların da olduğunu bunlardan birinin de bazı bakanların milletvekili olmaması nedeniyle parlamentoda olmayışı olduğunu belirten Arınç, "Milletvekilleri halkın taleplerini nasıl bakanlara iletecekler diye bir talep var. Bu noktada Mecliste nöbetçi bakanlık uygulaması ve bakanların yasama çalışmalarında mutlaka bakan sıralarında oturması çalışması var" diye konuştu.

"Gerçekten bizi üzdü"

Son yerel seçimlerde Cumhur İttifakı ile seçimlere katıldıklarını karşılarında ise 4 partili bir ittifak olduğunu söyleyen Arınç, "Kendi hatalarımızda olabilir mutlaka. Çok büyük belediyeleri kaybettik. Malatya'yı nasıl kazandığımız için bayram ediyorsak İstanbul'u da kaybettiğimiz için üzülüyoruz. Hem de az buz değil 15 bin farktan 850 bin farka çıkmak gerçekten bizi üzdü. Bunun sebepleri üzerinde çalışıyoruz, az çokta biliyoruz" ifadelerine yer verdi.

 

"Sadakatle yola devam edeceğiz"

İstanbul ve Ankara'da 25 yıldır Belediyenin kendilerinde olduğunu ifade eden Arınç, "buralarda belediyeler bizde ama biz seçim kaybediyoruz. 10 il 55 ilçe kaybedildi, bunlar bize üzüntü veriyor ama derhal toplanacağız Allah'ın izniyle buraları büyük oy farkı ile yeniden kazanacağız. Birlik beraberlik, sabır ve sadakatle yola devam edeceğiz" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 19:34
  1. Malatya
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Dolmabahçe
  5. Yıldız Sarayı
  6. Beylerbeyi Sarayı
  7. Cumhurbaşkanlığı
  8. Cumhurbaşkanlığı Hükumet sistemi

YORUM YAZ

  • Yunus 16Yunus 1639 dk önce
    SEÇİM YENİLGİSİNİ BAŞKA YERLERE ÇEKİP YİNE ERDOĞAN I KANDİRMA!!! İstanbul ve Ankara yı kaybetme sebebi tek ve en önemli sebebi ! Senin gibi FETÖ CÜLERE GEREĞİNİN YAPİLMAMASI, MİLLET HER ŞEYİ YAKIN TAKİP EDİYOR VE BİLİYOR! SEN SADECE KENDİNİMİ AKILLI SANİYORSUN, SEN BUNAMİŞSİN. EVİNE DÖN , ÖMRÜNÜN SONUNDA BALİ VAKİT NAMAZLARINI CAMİİ DE KIL! " HOCA EFENDİN" SENİ CAMİİ DEN ÇOK UZAKLAŞTIRMIŞ ! O BİR PAPAZ ÇIKTI HALA ANLAMADİN MI? NE GERİ ZEKALIYMIŞSİN , 16 TEMMUZ DA ANCA UYANDIN
  • Nadir BabaNadir Baba43 dk önce
    Niye hiç şaşırmadım sözlerinize acaba? Zira, ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Akıl verdiklerinin hepsi akil adam olup senin gibi sakil biri olmadılar. Güç ve rant devşirmek yerine edepli, namuslu ve demokrat kalmayı tercih ettiler. Sizler gibi güç ve parayla imtihanda ne paralelleştiler ne de yamuklaştılar. Yozlaşarak yamuk hale gelen gerek liderlere gerekse yanlış icraatlarına karşı dik durdular.Size gelince, davaya ihanet eden esas siz ve reisiniz olup trenden ivedilikle atılmanız gerekiyor.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Erol Bulut: “İnşallah Kasımpaşa maçında rahat galibiyet alırız”
  1. Erol Bulut: “İnşallah Kasımpaşa..
  2. BM'den İdlib'de 3 milyon sivil tehlike..
  3. Adli Yıl Töreni’ne katılmayan barolara..
  4. Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY operasyonu
  5. Gençlerbirliği'nde Gazişehir Gaziantep..
  6. Sanığın örgüt propagandasına mahkeme..
  7. Çanakkale'de 249 düzensiz göçmen..
  8. Esad rejimi Han Şeyhun’un kontrolünü..
  9. İran’da kadınlar için düğmesiz dış..
  10. Aksaray’ın camisiz minaresi şaşırtıyor
  11. Kuzey Makedonya'da özel yetkili..
  12. Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "(5...
  13. Nallıhan’daki tır kazasında faciadan..
  14. Menemenspor'dan forvete takviye
  15. Şırnak'tan acı haber!
  16. Fenerbahçe önce salonda, sonra sahada..
  17. Trabzonspor, AEK maçına hazır
  18. Şırnak'taki terör operasyonu
  19. Muğla'da kruvaziyer turizmi
  20. Batman'da orman yangını
  21. Sebze yetiştirdiği garaj çatısından..
  22. İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy..
  23. Dünya Güreş Şampiyonası'na doğru
  24. Trabzonspor-AEK maçına doğru
  25. Makam araçları sünnet arabası..
  26. Kocaeli’de dev sahte alkol operasyonu:..
  27. Gümüşhane'de tanker şarampole..
  28. Markette alışveriş yaparken sular..
  29. İzmit Belediyesi encümeni toplandı
  30. Aniden bastıran kuvvetli yağışta..
Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
Yerine kayyım atanan Ahmet Türk sahiplerinin yanına koştu!
Yerine kayyım atanan Ahmet Türk sahiplerinin yanına koştu!
TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi

Günün Karikatürü

22 Ağustos 2019
"Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
"Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor