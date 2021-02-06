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Siyaset Bülent Arınç Fehim Adak'ın vefat yıldönümünde konuştu: Bir siyasetçinin nasıl olması gerektiğini anlattı
Siyaset

Bülent Arınç Fehim Adak'ın vefat yıldönümünde konuştu: Bir siyasetçinin nasıl olması gerektiğini anlattı

Milli Görüş Lideri Necmettin Erbakan Hoca'nın yol ve dava arkadaşı merhum Fehim Adak'ın vefat yıldönümü dolayısıyla açıklamada bulunan eski YİK Üyesi Bülent Arınç, bir siyasetçinin nasıl olması gerektiğini anlatırken merhum Adak'ı örnek gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 17:39:00 - 2021-02-06 17:56:19
Bülent Arınç Fehim Adak'ın vefat yıldönümünde konuştu: Bir siyasetçinin nasıl olması gerektiğini anlattı

Eski Cumhurbaşkanlı Yüksek İstişare üyesi (YİK) Bülent Arınç, eski bakanlardan merhum Fehim Adak'ın vefat yıldönümünde konuştu. Arınç, bir siyasetçinin nasıl olması gerektiğini anlatırken merhum Adak'ı örnek gösterdi.

Merhum ile bir anısını paylaştı

Bülent Arınç sözlerine, Fehim Adak ile ilgili bir anısını anlatarak başladı:

"Fehim bey, Mardin'den gelen dostlarının getirdiği bir kutu balı bulunduğu makam itibariyle kabul etmeyeceğini söyledi. Gelenlerin ısrarına rağmen hediyeleri kabul etmeyen Fehim bey, bir devlet adamının hediye kabul etmesinin uygun olmadığını Hadis-i şerifleri de referans göstererek izah etti. Fehim Bey ancak getirilenleri parasını vererek alabileceğini belirtti."

'Mücahidler müteahhit oldu'

Arınç tüm siyasilerin merhum Fehim Adak'ı örnek alması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Bu davranış, Türkiye'nin en batısından en doğusunda tüm siyasetçilerimize örnek olması gereken bir davranış. Bizim ölçülerimiz bunlardı. Dinimizin ölçüleri de bunlar. Dolayısıyla Fehim bey tavizsiz bir Müslümandı. Bugün gördüğümüz kötü örneklere baktığımızda nasıl yaşanması gerektiğini gösteren örnek bir insandı. Bugün karşımızda; dünün mücahitlerinin müteahhit olduğu, dünya için her şeylerini feda etmiş bir kalabalık var. Yüz binlerin içinde bir tane Fehim Adak göremiyoruz. O yüzden gelecek nesillerimize Fehim Adak'ı anlatmamız çok önemli."

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