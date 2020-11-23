Bülent Arınç AK Parti’den istifa etti mi?

Türkiye düşmanları Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’a övüler dizen Bülent Arınç’ın sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ‘fitne’ cevabı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezi kalkışmasın finansörü ve 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişimin organizatörü Osman Kavala ile bebek katili terörist başı Abdullah Öcalan’ın heykelini dikeceğiz diyen HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş serbest bırakılması için çırpınan ve bu konuda açıklamalarda bulunan TBMM eski Başkanı ve YİK üyesi Bülent Arınç’ı Cumhurbaşkanı Erdoğan yerler yere vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç'ın yeni bir fitne ateşini yakmaya çalıştığını vurguladı. Başkan Erdoğan’ın bu sözler üzerine "Erdoğan, açıklamalarıyla Bülent Arınç’la yolunu resmen ve alenen ayırmış oldu, Bülent Arınç’a artık istifa et” dediğini öne söylenirken, Arınç’ın bu saatten sonra hem YİK üyeliği hem de AK Parti’de kalıp kalmayacağı merak ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları sonrası Bülent Arınç’ın istede de AK Parti’de bulunmaya devam edemeyeceği, AK Parti içinde istenmeyen adam ilan edildiğini bundan dolayı da hem YİK üyesi görevinden hem de AK Parti’den istifa edeceği yönünde iddialar söz konusu.

Bülent Arınç kimdir?

Refah Partisi, Fazilet Partisi ve son olarak da AK Parti’de görevlerde bulunan Bülent Arınç’ın kim olduğu, nesli olduğu merak ediliyor.