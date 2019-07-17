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Buldukları insan iskeleti hayrete düşürdü! "Herhalde keyfine düşkün biriydi"

Sinop'ta devam eden Balatlar Yapı Topluluğu kazısında, elleri kafasının arkasına konmuş insan iskeleti bulunurken, kazı ekibinde bulunan bir profesör tarafından, "Herhalde yaşarken keyfine düşkün biriydi ki bu şekilde de gömülmüş. Anladığımız kadarıyla bireyin günlük hayatıyla ilişkili bir yatış şekli söz konusu." yorumu yapıldı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:17
Buldukları insan iskeleti hayrete düşürdü! "Herhalde keyfine düşkün biriydi"

Sinop'ta Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle 10 yıl önce başlatılan Balatlar Yapı Topluluğu kazısında ortaya çıkarılan ve 200 yıllık olduğu tahmin edilen insan iskeleti, bulunduğu mezara yatırılış şekliyle kazı heyetinde şaşkınlığa neden oldu.

Bakanlık desteğiyle sürdürülen Balatlar Yapı Topluluğu'ndaki kazının bu yıl yapılacak bölümü başladı.

Bugüne kadar Helenistik, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait eserlere ulaşılan kazıda bu yıl yapılacak kazı çalışmalarıyla yeni bulgulara ulaşılması hedefleniyor.

"İlk kez böyle bir yatışa rastladık"

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Balatlar Kilisesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülgün Köroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazının 30 Ağustos tarihine kadar devam edeceğini söyledi.

On yıllık süreçte çok önemli eserleri ortaya çıkardıklarını vurgulayan Köroğlu, bu dönemki kazı çalışmalarının hemen başında çok ilginç bir insan iskeleti ile karşılaştıklarını belirtti.

"Rum Ortodoks cemaatinden biri olduğunu düşündüğümüz kişinin mezara yatırılış şekli ilk kez rastladığımız bir durum." diyen Köroğlu, kişinin mezara elleri kafasının arkasına konulmuş şekilde yerleştirildiğine dikkati çekti.

"Herhalde keyfine düşkün biriydi"

Prof. Dr. Köroğlu, "Daha önce hiç karşılaşmadığımız bir yatış şekli. Bireyin elleri kafasının arka kısmına konulmuş ve gayet rahat bir şekilde uzanmış. Herhalde yaşarken keyfine düşkün biriydi ki bu şekilde de gömülmüş. Anladığımız kadarıyla bireyin günlük hayatıyla ilişkili bir yatış şekli söz konusu. Açıkçası daha önce rastlamadığımız bir durum. Gerçekten çok ilginç." diye konuştu.

Köroğlu, iskeletin Çorum Hitit Üniversitesine gönderilerek orada inceleneceğini aktardı.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:17
  1. Sinop
  2. Kültür ve Turizm Bakanlığı
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  4. insan iskeleti
  5. Balatlar Yapı Topluluğu
  6. Helenistik Roma ve Osmanlı dönemleri
  7. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Balatlar Kilisesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülgün Köroğlu
  8. Çorum Hitit Üniversitesi

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