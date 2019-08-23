Buldan’da çok sayıda koyun kurt saldırısı sonucu telef oldu

Denizli’nin Buldan ilçesinde koyun sürülerine saldıran kurtar çok sayıda koyunu telef etti.

Buldan ilçesinin Süleymanlı Mahallesi ve Karaköy Mahalleleri başta olmak üzere çok sayıda ki mahallede besicilik yapan vatandaşlar sürülerine saldıran kurtlardan dolayı mağdur oldu. Özellikle geceleri yaşanan saldırılarda kurtarın, koyunlara sadece arazide değil besihanelerde de saldırdıkları belirtildi. Kutların son bir ay içinde 20’ye yakın koyunu telef ettiği belirtildi.