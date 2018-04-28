Bulaşık yıkarken sağlığınızı riske atmayın

"ZAMANDAN TASARRUF EDEYİM" DERKEN SAĞLIĞINIZDAN OLMAYIN

Bulaşık yıkama üzerine yapılan çalışmalardan biri İsveç’li bilim insanları tarafından gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında bulaşıkları elle yıkamanın makinede yıkanmasına göre daha sağlıklı olduğu tespit edildi. Bulaşık makinesi ile yapılan yıkamalarda faydalı bakterilerin de öldüğü ortaya çıktı.

ELDE YIKAMAK ALERJİ RİSKİNİ % 40 AZALTIYOR

Bulaşık makinesi ile ilgili yapılan bu çalışmada ezber bozacak bir sonuç görüldü. Araştırmada bulaşıkların elle yıkandığı ailede yetişen çocukların bulaşık makinesinde yıkanan çatal, bıçak ve tabakları kullanan çocuklara oranla % 40 oranında daha az alerjiye sahip oldukları belirlendi. Elle yıkanan tabak, çatal ve bıçakları kullanan çocukların diğerlerine oranla daha az hastalıklara yakalandıkları da saptanmış oldu.

BULAŞIK MAKİNESİ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ZAYIFLATIYOR

İsveç’li bilim insanlarına göre, bunun sebebi bulaşık makinelerinin vücuda faydalı olan bakterileri de öldürmesi. Bu sebeple bulaşık makineleri bağışıklık sistemimizi ve bedenin direnç kuvvetini zayıflatmaktadır. Bu da astım, alerji gibi hastalıklara neden oluyor

ZAMAN ZAMAN ELDE DE YIKAYIN

İsveçli bilim insanları, bulaşık makinesi kullanılan ailelerin bazı bulaşıklarını elde yıkanmasını tavsiye ediyor. Böylece en azından bunun oranını ve dengesini sağlamış olursunuz. Bir nebze de olsa, çocuklarınıza bu faydalı bakterileri aşılar ve onların bağışıklık gücünü artırmış olursunuz.

İNGİLİZLER DE BU KONUDA BİR ARAŞTIRMA YAPTI

İngiliz araştırmacılar da bulaşıkları elde ve makinede yıkama konusunda bir çalışma yaptı. Bir çok ev kadınının yıllardır tartışma konusu olan “Daha ekonomik olan elde yıkamak mı yoksa bulaşık makinesi mi?” sorusuna İngiliz araştırm son acılar noktayı koydu.

İşte ortaya çıkan tasarruf tüyoları;

Hızlı yıkama programları az enerji harcıyor

Makineyi tam doldurun 10 kat tasarruf edin

BİR MAKİNE DOLUSU BULAŞIK YIKAMAK SU TASARRUFU SAĞLIYOR

Almanya’da bulunan Bonn Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmaya göre ise bir makine dolusu bulaşıkların yıkanması hem zaman hem de su tasarrufu sağlıyor. Buna göre bir makine dolusu bulaşıkların yıkanması için en fazla 12-15 litre su harcanırken, aynı bulaşıkları elde yıkamak için 126 lt suya ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiş. Sonuç olarak makinede yaklaşık 10 katı su tasarrufu sağlanmış oluyor.