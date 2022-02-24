Bulaşık makinesi filtre temizliği: Bulaşık makinesi filtrenizi basit yöntemle tertemiz yapabilirsiniz

Mutfakların vazgeçilmezi olan bulaşık makinelerinin kullanımının sorunsuz ve uzun ömürlü olabilmesi için kullanımında dikkatli olunması gerekmektedir. Bulaşık makinenizin filtresi, makinenizde yıkadığınız bulaşıklardan gelen yemek artıklarının toplandığı bir filtredir. Bu şekilde makinenizin sistemine bu yabancı cisimlerin karışmasını önler ve erişimi zor olan noktalarda ya da su tahliye hortumunda tıkanıklığa neden olmasının önüne geçmektedir.

Birçok kalıntıyı içinde barındıran bulaşık makinenizin filtresini temizleme yolları

Sirkenin gücünden yararlanın

Sirke, ev temizliğinde bir numaralı dostunuz. Her alanda mucizeler yaratan sirke ile bulaşık makinenizin filtresini de hayata döndürebilirsiniz. Öncelikle bulaşık makinesinin alt kısmında biriken yemek artıklarını ve deterjan kalıntılarını temizleyin. Bunu yaparken makinenin boş olmasına özen gösterin. Isıya dayanıklı bir kasenin içine sirke doldurun. Dökülmeyecek şekilde makinenin alt kısmına yerleştirin ve makineyi en sıcak ayarda çalıştırın. Bu işlemi düzenli bir şekilde yaparak makinenizin temizleme gücünü artırabilirsiniz. Ayda bir kez uygulayın.

Su ile temizlik yapın

Eğer detaylı temizlik yapmaya vaktiniz yoksa su ile filtreyi hızlıca temizleyebilirsiniz. Makinenin alt kısmındaki sepeti çekin. Makine tabanında bulunan filtreyi çevirerek çıkartın. Bir sünger ve ılık su yardımıyla filtreyi hafifçe ovarak yıkayın. Bu işlemi dilediğiniz zaman tekrarlayabilirsiniz. Eğer çok fazla kir tutmuşsa filtreyi yağ çözücü yardımıyla da yıkayabilirsiniz. Temizleme işleminden sonra filtreyi doğru bir şekilde yerleştirerek makinenizi kullanmaya devam edebilirsiniz.

Karbonat ile temizlik

Bulaşık makinesinin temizliğinde önemli rol oynayan bir diğer ürün ise karbonat. Karbonat sadece filtreyi değil makinenin içini de temizliyor! Makinenin tabanına filtreye de gelecek şekilde karbonat dökün. Makineyi en sıcak ayarda çalıştırın. Etkisini artırmak istiyorsanız karbonatla birlikte limon tuzu da kullanabilirsiniz. Bu yöntemle makineniz yağ ve kirden arınırken kireçlerden de kurtulacak.

Sabun desteği ile temizlik

Bulaşık makinenizin filtresini çıkartın. Derin bir kaba sabun koyup üzerini sıcak suyla doldurun. Filtreyi bu suya daldırıp bir süre bekletin. Çıkmayan kirler için yumuşak bir fırçadan yardım alabilirsiniz.

Arap sabunu ile bulaşık makinesi temizliği

Bulaşık makinesi temizliğinde yaygın bir yöntem olmasa da arap sabunu oldukça etkilidir. Arap sabunu ile bulaşık makinesi temizliğinin en büyük avantajı, temizlik sırasında bulaşık makinenizi boş halde çalıştırmanıza gerek olmamasıdır.

Arap sabunu ile bulaşık makinesi temizliği hem sıvı hem de katı arap sabunu ile yapılabiliyor. Arap sabununu ıslak beze uyguladıktan sonra makinenizin iç yüzeyinde bulunan tüm parçaları sabunlu bez ile silmeniz yeterlidir. Bulaşık makinesini sabundan arındırmak için ise sadece kuru bir bez ya da kağıt havlu ile kurulamanız yeterlidir. Bunun ardından bulaşık makinesinin içerisinde kötü kokulardan kurtulabilir, temiz bir bulaşık makinesine sahip olabilirsiniz.